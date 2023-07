Quatro jogadores do Paysandu entram na Seleção da Rodada da Série C; veja

O Paysandu conquistou a vitória no Re-Pa da Série C do Brasileiro e com vários destaques. Não à toa, quatro jogadores do Papão foram selecionados para a Seleção da Rodada do canal Nosso Futebol. Os escolhidos foram o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante Jacy Maranhão e o autor do gol, o atacante Mário Sérgio.

Em votação aberta, nas redes sociais, os quatro atletas bicolores foram selecionados. Além de Mário Sérgio, Matheus Nogueira, que entra pela segunda rodada seguida no time, foi outro destaque por defender um pênalti, quando o Paysandu já vencia por 1 a 0. Veja abaixo o time escolhido: