Paysandu visita São Raimundo-RR de olho na vaga para a final da Copa Verde

O Paysandu visita o São Raimundo-RR em busca de uma vantagem na briga por uma vaga na final da Copa Verde. Maior e atual campeão do torneio, o Papão encara a surpresa da competição, o Mundão, nesta quarta-feira (12), no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 20h30.

O Bicola está em busca da nona final da Copa Verde, enquanto o Pássaro Azul quer disputar o título da competição pela primeira vez. O Paysandu fez uma campanha consistente até o momento e, após o susto nas quartas de final, quando empatou com o Porto Velho-RO e teve que conquistar a vaga nas oitavas nos pênaltis, o time passou pelo Manaus-AM após um empate por 0 a 0 e uma goleada de 4 a 1 na casa dos adversários.

O time bicolor passou os últimos dias focado na Copa Verde devido à paralisação do Campeonato Paraense. Sem jogos no final de semana, a equipe de Luizinho Lopes voltou suas atenções para a partida contra o São Raimundo, que exige cautela na competição.

Para o duelo, é possível que o Paysandu vá com o elenco completo. Ainda é dúvida para o jogo o atacante Borasi, que foi poupado na última rodada do Parazão devido a uma lesão na coxa. Além disso, o lateral-direito Bryan Borges, que sofreu uma lesão no jogo contra o Castanhal, também pode ficar de fora do duelo. Com isso, Edílson deve entrar no lugar do jogador.

O Paysandu ainda pode contar com a estreia do paraguaio Jorge Benítez. O jogador, que chegou como uma opção para o ataque bicolor, já está regularizado e pode ser uma alternativa para o treinador no jogo.

Apesar de ser o favorito para a partida, o Papão não deve ter vida fácil. Do outro lado, o São Raimundo vem fazendo uma campanha surpreendente e garantiu sua melhor colocação na Copa Verde. O time alviceleste já eliminou grandes nomes da disputa, como Remo e Amazonas, adversários do Bicola na Série B.

Invicto na temporada e em casa, o Mundão deve entrar em campo com força total para tentar surpreender o Paysandu e manter o sonho da final vivo. Para o duelo, uma das preocupações do treinador Chiquinho Viana é o desgaste dos atletas. O time enfrentou uma maratona de jogos nesta primeira fase da temporada.

Além disso, o técnico tenta lidar com duas baixas na lateral. Maicon Silva se recupera de uma lesão muscular e ainda é dúvida. O reserva, Klebinho, fraturou a perna esquerda e está fora da temporada.

Esta é a 10ª participação do Pássaro Azul na Copa Verde. Até então, a melhor campanha do clube havia sido em 2023, quando o time chegou às quartas de final, eliminado pelo Remo. Já o Paysandu busca a nona final da competição e o pentacampeonato.

Ficha técnica

São Raimundo x Paysandu

Semifinal - Copa Verde

Data: 12/03

Local: Estádio Canarinho - Boa Vista-RR

Arbitragem: Leonardo Willers Lorenzatto (MT), Gislan Antonio Garcia da Silva (MT), Geovanio Lima da Silva (MT)

Quarto árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira

São Raimundo: Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Jeff Silva e Ygor; Marcos Felipe, Guilherme (Railson) e Raí.

Técnico: Chiquinho Viana

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan Borges), Quintana, R. Martínez, PK; Luan Freitas, Matheus Vargas, Giovanni; Marlon (Matías Cavalleri), Rossi (Espinoza), Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes.