Paysandu visita o Avaí na Ressacada mirando a vitória para 'acordar' na Série B

Nesta quinta-feira (22), às 20h, o Paysandu enfrenta o Avaí pela 22ª rodada da Série B. As duas equipes vivem momentos diferentes na competição. O time da casa busca se aproximar do G4, enquanto o Paysandu tenta voltar à disputa pelo acesso, após cinco partidas sem vitória.

O Paysandu pode ter até nove desfalques. Além dos jogadores em recuperação no departamento médico, quatro estão suspensos: Wanderson, João Vieira, Edilson e Bryan Borges. Outros cinco atletas ainda serão avaliados pela comissão técnica: Nicolas, Paulinho Bóia, Lucas Maia, Jean Dias e Léo Pereira. Atualmente, o time ocupa o 14º lugar, com 25 pontos.

Devido o problema dos desfalques, alguns jogadores que estava em Belém como Michel Macedo, Netinho, Carlão e Edinho foram chamados para reforçar o elenco e também embarcaram rumo a Florianópolis.

O Avaí, por sua vez, chega com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Santos na Vila Belmiro na última rodada, alcançando sua segunda vitória seguida sob o comando de Enderson Moreira. O clube confia no desempenho de Vágner Love, que marcou apenas 1 gol em 7 jogos.

Na visão dos bicolores, o excesso de desfalques deve ser bem suprido com peças que preencham os espaços e dificultem a vida do Avaí. O volante Leandro Vilela vem confiante por uma recuperação fora de casa. “Acho que estamos passando por um momento complicado na competição, mas cabe a nós reverter. Nada que uma sequência de vitória posa retomar essa esperança”, garante. “O pensamento do grupo é esse, retomar o caminho das vitórias”, completa.

Ficha Técnica

Data: 22/08/2024

Hora: 20h

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis

Arbitragem: Não Divulgada

Avaí: Cesar; Gustavo Talles, Tiago, Gustavo Vilar, Mário Sérgio; William Maranhão, Zé Ricardo, Pedro Castro; Giovanni, Vágner Love e Garcez.

Técnico: Enderson Moreira

Paysandu: Diogo Silva; Léo Pereira, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Borasi, Cazares; Paulinho Bóia e Nicolas (Ruan Ribeiro).

Técnico: Hélio dos Anjos