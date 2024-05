Paysandu vai até Campinas enfrentar o Guarani querendo engrenar na Série B

A Série B de 2018 marcou o último encontro entre Paysandu e Guarani. O duelo será reeditado neste sábado, às 21h, no Brinco de Ouro, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A partida marca o reencontro entre os dois times depois de seis anos e uma boa história de rivalidade.

Rivalidades à parte, o duelo em Campinas também marca a busca por reabilitação na Série B. Os donos da casa estão numa situação um pouco pior, na vice-lanterna, com três pontos, enquanto o Papão abre a zona de rebaixamento, com quatro pontos na 17ª posição, ou seja, ambos figuram na parte inferior da tábua classificatória e querem a reabilitação custe o que custar.

Já no histórico entre os times, as duas mantêm um certo equilíbrio. Enquanto o Bugre tem sete vitórias, o Papão também venceu sete, além de outros cinco empates, com 28 gols marcados pelo clube paraense e 23 pelos campineiros. No último duelo, em novembro de 2018, o Paysandu venceu o Guarani em Campinas por 2 a 0.

Palco da partida deste sábado, o Brinco de Ouro recebeu nove jogos, com cinco vitórias do Guarani e uma do Paysandu, além de três empates. Já em Belém foram 10 partidas com seis vitórias do Papão, duas do Bugre e outros dois empates.

Na atual temporada, o Bugre tem apenas três pontos conquistados em 18 possíveis, com 16% de aproveitamento, e repete a mesma pontuação de 2020 - quando também venceu uma das primeiras seis partidas. Já o Paysandu também luta para sair da zona de rebaixamento. O Papão ainda não venceu no campeonato. O time está na 17ª colocação, com quatro empates e duas derrotas.

Apesar da campanha aquém do esperado, o Papão vai confiante depois da goleada na Copa Verde aplicada sobre o Vila Nova, pelo placar de 6 a 0, deixando a quarta conquista do torneio regional muito próxima de virar realidade. Em campo nós estamos performando bem, mas é óbvio, o futebol é resultado. E isso soa até contraditório. Na quarta conseguimos manter o nível alto e converter em gols. Por isso a nossa confiança continua firme e se Deus quiser vamos fazer o melhor e conseguir a vitória", garante o lateral-direito Edílson.

Ficha Técnica

Data: 25/05/2024

Hora: 21h

Local: estádio Brinco de Ouro

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Guarani: Vladimir; Diogo Mateus, Douglas Bacelar, Lucas Adell (Léo Santos) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Chay (Gustavo França); João Victor, Luccas Paraizo e Reinaldo.

Técnico: Júnior Rocha.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Carlão, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Juninho (Edinho); Eslí García, Nicolas e Ruan Ribeiro.

Técnico: Hélio dos Anjos