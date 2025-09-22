Paysandu se aproxima de nova marca negativa na Série B O time bicolor é o lanterna da competição e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento Luiz Guillherme Ramos 22.09.25 18h09 Márcio Fernandes precisa de um milagre para livrar o Papão do rebaixamento. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A campanha do Paysandu na Série B não surpreende mais ninguém, mas, à medida que o campeonato avança, o time se aproxima de uma marca ainda pior, reflexo do momento delicado na temporada. Lanterna da competição, com 22 pontos, o Papão precisa vencer pelo menos sete dos 11 jogos que restam, sem perder nenhum. E está a apenas uma partida de igualar a série de 11 rodadas sem vitória registrada no início do torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os números são claros. No começo da Série B, o Paysandu passou 11 jogos sem vencer e só esteve fora do Z4 nas duas primeiras rodadas. A reação veio com a chegada de Claudinei Oliveira, que conquistou vitórias seguidas contra Botafogo-SP e Remo. Mas, no geral, foram apenas quatro empates e sete derrotas sob seu comando. Depois da primeira vitória, o time embalou e ficou nove jogos sem perder. Porém, a derrota para o Vila Nova, na 21ª rodada, abriu nova sequência negativa que se mantém até hoje: 10 jogos, com seis derrotas e quatro empates. VEJA MAIS Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. A instabilidade no comando técnico também ajuda a explicar o cenário. Em 27 rodadas, três treinadores passaram pelo clube. O início ruim com Luizinho Lopes foi sucedido pela breve recuperação com Claudinei, que depois perdeu espaço e acabou demitido. Agora, Márcio Fernandes tenta repetir o feito do ano passado, quando livrou o time do rebaixamento nas últimas rodadas. Desta vez, a missão é ainda mais dura. Em dois jogos, Fernandes somou um empate e uma derrota. Para escapar, o Paysandu precisa de pelo menos sete vitórias e dois empates. Oito triunfos dariam a garantia da permanência. O problema é que o time não pode mais se dar ao luxo de perder, incluindo os cinco compromissos longe de Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 PREPARADOS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor 22.09.25 19h37 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38