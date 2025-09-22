Paysandu se aproxima de nova marca negativa na Série B

A campanha do Paysandu na Série B não surpreende mais ninguém, mas, à medida que o campeonato avança, o time se aproxima de uma marca ainda pior, reflexo do momento delicado na temporada. Lanterna da competição, com 22 pontos, o Papão precisa vencer pelo menos sete dos 11 jogos que restam, sem perder nenhum. E está a apenas uma partida de igualar a série de 11 rodadas sem vitória registrada no início do torneio.

Os números são claros. No começo da Série B, o Paysandu passou 11 jogos sem vencer e só esteve fora do Z4 nas duas primeiras rodadas. A reação veio com a chegada de Claudinei Oliveira, que conquistou vitórias seguidas contra Botafogo-SP e Remo. Mas, no geral, foram apenas quatro empates e sete derrotas sob seu comando.

Depois da primeira vitória, o time embalou e ficou nove jogos sem perder. Porém, a derrota para o Vila Nova, na 21ª rodada, abriu nova sequência negativa que se mantém até hoje: 10 jogos, com seis derrotas e quatro empates.

A instabilidade no comando técnico também ajuda a explicar o cenário. Em 27 rodadas, três treinadores passaram pelo clube. O início ruim com Luizinho Lopes foi sucedido pela breve recuperação com Claudinei, que depois perdeu espaço e acabou demitido. Agora, Márcio Fernandes tenta repetir o feito do ano passado, quando livrou o time do rebaixamento nas últimas rodadas.

Desta vez, a missão é ainda mais dura. Em dois jogos, Fernandes somou um empate e uma derrota. Para escapar, o Paysandu precisa de pelo menos sete vitórias e dois empates. Oito triunfos dariam a garantia da permanência. O problema é que o time não pode mais se dar ao luxo de perder, incluindo os cinco compromissos longe de Belém.