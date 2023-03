Paysandu: Ricardinho diz que existem ‘derrotas que vem para o bem’ e cita Argentina na Copa do Mundo

O meia Ricardinho foi o primeiro jogador do Paysandu a conversar com a imprensa depois da derrota bicolor para o Caeté, pelo Campeonato Paraense. De acordo com o atleta, o revés alviceleste não deve ser supervalorizado. Ele explica que existem "derrotas que vem para o bem" e citou o exemplo da Argentina, campeã da Copa do Mundo 2022, mas que começou o torneio perdendo.

"Ninguém quer perder. Quanto mais puder adiar uma derrota, melhor. Mas temos que tirar algo de positivo desse resultado. Temos que sentir o jogo de ontem, mas acontece. É futebol. Na Copa tivemos a Argentina, que perdeu na estreia e conquistou o torneio. É um exemplo de derrota que vem para o bem, para fortalecer o grupo", explicou Ricardinho.

Questionado sobre o fato do meia ter dito que o grupo precisava "sentir o jogo" contra o Caeté, Ricardinho disse que o termo foi usado para demonstrar importância com os objetivos do Paysandu na temporada. Apesar disso, ele garantiu que, no dia seguinte ao jogo, o elenco já passou a focar na próxima partida bicolor, pela Copa Verde, contra o Princesa do Solimões-AM.

"Logo depois do jogo precisamos sentir a derrota, mas em seguida é foco no trabalho. No dia seguinte, no treino, temos que mudar o ambiente, trazer um local de trabalho saudável para a gente evoluir. Não podemos supervalorizar uma derrota, no sentido de sentir ela até às vésperas do próximo jogo. Vamos trabalhar no próximo dia aquilo que precisamos melhorar e entrar em campo no meio da semana com outra atitude", disse.

Próximo compromisso bicolor

O Paysandu volta a campo na quarta-feira (8), contra o Princesa do Solimões-AM, fora de casa, pelas quartas de final da Copa Verde. Sobre o adversário, Ricardinho disse que não possui muitas informações, mas que espera um jogo difícil contra os amazonenses, assim como foi diante do Caeté.

"Temos poucas informações sobre o Princesa, mas sabemos que empatou com o Ituano na Copa do Brasil e eliminou o Manaus na Copa Verde. Sei que será um jogo difícil porque é uma equipe que deve fazer o jogo da vida contra a gente. Apesar disso, temos condições de sair com um bom resultado fora de casa", finalizou Ricardinho.