Paysandu recebe o Guarani neste sábado (14/9) e visa quebrar jejum de vitórias na Série B

Neste sábado (14/9) tem mais desafio para o Paysandu na Série B do Brasileirão. Em busca de sair do jejum de nove jogos sem vitória, o Lobo recebe o Guarani na Curuzu, às 17h, pela 26ª rodada da competição, e quer “engolir” os adversários em casa para garantir os três pontos da rodada e ver a zona de rebaixamento ficar bem longe.

A partida marca a estreia de Márcio Fernandes no comando da equipe bicolor. Fernandes deixou o clube há um pouco mais de um ano, após uma campanha invicta que levou o time ao título da Copa Verde, mas não foi tão satisfatória na Série C, e agora retorna com a missão de reverter o mau cenário em que o Paysandu se encontra na Série B.

Em sua estreia, o técnico terá que lidar algumas dúvidas no elenco, o que pode dificultar na hora de escalar o time titular. São dúvidas: Léo Pereira, Borasi, Edinho e Jean Dias, todos se recuperando de lesão muscular. Além destes, Kevyn está em tratamento por conta de uma fratura na costela. Nenhum dos jogadores estava na partida contra o Amazonas-AM.

No entanto, segundo o colunista Carlos Ferreira, o treinador já estaria considerando uma “repaginada” no time titular. Fernandes estaria testando o retorno do goleiro Matheus Nogueira e do volante Leandro Vilela ao elenco principal, ambos haviam sido substituídos pelo então técnico Hélio dos Anjos.

Retrospecto positivo

Além da estreia na comissão técnica e da partida em casa, outro ponto positivo se soma para que o Paysandu conquiste a vitória na rodada: a invencibilidade no mando de jogos contra o Guarani. O Papão não perde em casa para o próximo rival há mais de 50 anos.

A última vez que o Paysandu saiu derrotado de um jogo contra o Guarani em Belém foi em 1974, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o jogador Mingo fez 1 a 0 para o clube paulista. Desde então, o time bicolor recebeu o rival oito vezes em casa e não perdeu em nenhuma partida.

Guarani

O rival do Papão chega para a partida em uma situação um pouco mais complicada que a do mandante. Lanterna da Série B, com 21 pontos, o Bugre ainda conseguiu engatar uma sequência de três vitórias, o que foi interrompido na 25ª rodada da competição, quando foi derrotado pelo América-MG fora de casa.

A atuação ruim como visitante também pode pesar negativamente para o Guarani. De 11 jogos como visitante na Série B, o time só venceu um, empatou dois e sofreu oito derrotas, um aproveitamento de 15,2%, o terceiro pior da Segundona.

A partida entre Paysandu e Guarani terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com, além de transmissão ao vivo do estádio pela Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (26ª rodada)

Paysandu x Guarani

Data: sábado (14/9)

Hora: 17h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges, João Vieira, Matheus Trindade, Cazares, Eslí García, Nicolas e Yoni González.

Técnico: Márcio Fernandes.

Guarani: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Victor, Caio Dantas e Airton.

Técnico: Allan Aal.