Paysandu: Lucas Maia celebra a chegada de Márcio Fernandes e espera vitória em casa contra o Guarani

O Paysandu está vivendo um momento abaixo do esperado na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a torcida e os jogadores já estão vendo um vislumbre de mudança com a chegada do técnico Márcio Fernandes, e esperam a vitória na partida contra o Guarani no próximo sábado (14/9). Para o zagueiro Lucas Maia, as mudanças já estão ocorrendo nos treinos sob o comando da nova comissão técnica.

“O Márcio já trabalhou aqui. Em todos os clubes que ele passou foi vitorioso e aqui ele foi vitorioso também, foi campeão da Copa Verde. Então ele conhece essa pressão que é vestir essa camisa do Paysandu. Infelizmente ele chega num momento complicado, mas como eu sempre falo, entre nós mesmos jogadores, que eu estaria mais preocupado se o time não estivesse jogando bem. É claro que os números não mostram isso, a gente vem de nove jogos sem vencer, mas se a gente for pegar os últimos jogos a gente vem jogando bem, mas não estamos conseguindo ganhar os jogos, que é o principal”, iniciou.

“A gente teve pouco tempo de trabalho [com o Márcio Fernandes], mas já dá para ver que ele já está implantando a forma dele de trabalhar, o estilo dele de jogo. E tem sido bons treinos, a realidade é essa. A gente está se unindo, está procurando entender rápido a forma que eles [a comissão] querem jogar, para aprimorar isso e ir em busca no sábado dessa oportunidade que a gente tem de conquistar essa vitória”, continuou.

O jogador relembrou também o comando do ex-técnico bicolor Hélio dos Anjos, que deixou o clube no início da semana em meio a polêmicas. De acordo com o zagueiro, o ex-treinador foi vitorioso até o fim da campanha com o Papão.

“A gente sempre se sentiu bem, sempre se sentiu a vontade com o comando do Helio. Ele foi muito vitorioso aqui. Acho que a gente tem que trabalhar para algo mais, porque a gente não está conseguindo conquistar essa vitória, mas eu não sou muito de comparar treinador, acho que cada um tem seus princípios, cada um tem seus conceitos. O Hélio foi vitorioso aqui todo esse tempo que ele ficou aqui, eu espero que o Márcio também seja e que nos ajude a sair dessa situação e conquistar o nosso objetivo principal”, disse.

Sobre o desafio contra o Guarani, o zagueiro reforçou que o objetivo do time é vencer, e apesar da dificuldade do adversário, a expectativa é que com a força da torcida bicolor, o Papão consiga conquistar os três pontos em disputa.

“É um jogo muito difícil, dentro de casa. É um adversário direto, na briga ali embaixo da tabela. Se não me engano, vem de três vitórias nos últimos cinco jogos, então é um adversário que cresceu na competição. Nós sabíamos que quando afunila a competição já chega no final, as coisas vão complicando, os jogos vão ficando mais complicados, mas estou muito confiante, o grupo está muito confiante. A nova comissão também está confiante, porque sabemos o caminho para conquistar essa vitória no sábado”, declarou.

“Entendo a forma do torcedor, a cobrança do torcedor, o momento que a gente está vivendo, só que eu peço para que continuem com a gente, foi assim na Série C do ano passado, eu não estava aqui, mas meus companheiros que estavam e participaram desse acesso sabem, e eles apoiaram todo o tempo e eu espero que seja assim, dessa forma, e que a gente possa sair juntos dessa situação”, finalizou.

A partida de estreia do Paysandu sob comando de Márcio Fernandes é no próximo sábado (14/9), contra o Guarani, às 17h, no Estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.