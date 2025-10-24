Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números

O Paysandu entra em campo neste sábado (25), às 18h30, contra o Avaí-SC, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para o Papão, que busca uma vitória para tentar manter viva a esperança de permanência na segunda divisão.

Apesar da situação delicada na tabela, já que o Paysandu é o lanterna da competição, o duelo diante dos catarinenses traz boas lembranças ao torcedor bicolor. Foi justamente contra o Avaí que o Paysandu conquistou o bicampeonato da Série B, em 2001, com uma goleada histórica por 4 a 0, diante do Estádio da Curuzu lotado.

Ao longo da história, Paysandu e Avaí protagonizaram confrontos equilibrados, sendo a maioria dos jogos na Série B do Brasileiro ao longo dos anos. São 15 partidas ao todo, com cinco vitórias do Paysandu, cinco do Avaí e mais cinco empates.

Com 27 pontos e poucas rodadas restantes, o Paysandu precisa vencer o Avaí para continuar sonhando com a permanência na Série B, em meio à crise dentro e fora das quatro linhas. Já o Avaí atualmente ocupa a 11ª colocação na tabela com 45 pontos, já livre do risco de rebaixamento e com remotas chances de acesso. De acordo com a UFMG, o clube catarinense ainda possui 0,10% de chances de acesso. Já o Paysandu possui 99,86 de chances de queda.

Veja os confrontos

25.05.1974 - Paysandu 2 x 1 Avaí - Brasileiro Nacional

24.10.1999 - Paysandu 1 x 1 Avaí - Série B

04.12.2011 - Paysandu 3 x 3 Avaí - Série B

22.12.2001 - Paysandu 4 x 0 Avaí - Série B

18.07.2006 - Paysandu 1 x 1 Avaí - Série B

27.10.2006 - Paysandu 1 x 2 Avaí - Série B

03.08.2013 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B

18.10.2013 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B

14.07.2016 - Paysandu 1 x 0 Avaí - Série B

30.09.2016 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B

25.07.2018 - Paysandu 3 x 1 Avaí - Série B

07.09.2018 - Paysandu 2 x 1 Avaí - Série B

03.05.2024 - Paysandu 0 x 0 Avaí - Série B

22.08.2024 - Paysandu 0 x 1 Avaí - Série B

05.07.2025 – Paysandu 0 x 0 Avaí - Série B