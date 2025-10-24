Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso Fábio Will 24.10.25 17h30 Papão encara o Avaí e precisa vencer pra se manter vivo na Série B (Thiago Gomes/ O Liberal) O Paysandu entra em campo neste sábado (25), às 18h30, contra o Avaí-SC, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para o Papão, que busca uma vitória para tentar manter viva a esperança de permanência na segunda divisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar da situação delicada na tabela, já que o Paysandu é o lanterna da competição, o duelo diante dos catarinenses traz boas lembranças ao torcedor bicolor. Foi justamente contra o Avaí que o Paysandu conquistou o bicampeonato da Série B, em 2001, com uma goleada histórica por 4 a 0, diante do Estádio da Curuzu lotado. VEJA MAIS Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores Paysandu enfrenta o Avaí-SC na Curuzu pela Série B com desfalques importantes Papão recebe o Leão da Ilha precisando da vitória e de uma reação no campeonato Ao longo da história, Paysandu e Avaí protagonizaram confrontos equilibrados, sendo a maioria dos jogos na Série B do Brasileiro ao longo dos anos. São 15 partidas ao todo, com cinco vitórias do Paysandu, cinco do Avaí e mais cinco empates. Com 27 pontos e poucas rodadas restantes, o Paysandu precisa vencer o Avaí para continuar sonhando com a permanência na Série B, em meio à crise dentro e fora das quatro linhas. Já o Avaí atualmente ocupa a 11ª colocação na tabela com 45 pontos, já livre do risco de rebaixamento e com remotas chances de acesso. De acordo com a UFMG, o clube catarinense ainda possui 0,10% de chances de acesso. Já o Paysandu possui 99,86 de chances de queda. Veja os confrontos 25.05.1974 - Paysandu 2 x 1 Avaí - Brasileiro Nacional 24.10.1999 - Paysandu 1 x 1 Avaí - Série B 04.12.2011 - Paysandu 3 x 3 Avaí - Série B 22.12.2001 - Paysandu 4 x 0 Avaí - Série B 18.07.2006 - Paysandu 1 x 1 Avaí - Série B 27.10.2006 - Paysandu 1 x 2 Avaí - Série B 03.08.2013 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B 18.10.2013 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B 14.07.2016 - Paysandu 1 x 0 Avaí - Série B 30.09.2016 - Paysandu 0 x 2 Avaí - Série B 25.07.2018 - Paysandu 3 x 1 Avaí - Série B 07.09.2018 - Paysandu 2 x 1 Avaí - Série B 03.05.2024 - Paysandu 0 x 0 Avaí - Série B 22.08.2024 - Paysandu 0 x 1 Avaí - Série B 05.07.2025 – Paysandu 0 x 0 Avaí - Série B Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu avaí paysandu x avaí série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 