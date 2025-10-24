Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu enfrenta o Avaí-SC na Curuzu pela Série B com desfalques importantes

Papão recebe o Leão da Ilha precisando da vitória e de uma reação no campeonato

O Liberal
fonte

Setor defensivo tem desfalques e dúvidas (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Lanterna da Série B, o Paysandu recebe o Avaí-SC neste sábado (25) para se manter vivo na competição. O time bicolor não vence há quatro jogos e terá alguns desfalques no elenco. Com isso, o treinador Márcio Fernandes terá uma dura missão para montar a equipe que vai encarar o Leão da Ilha.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No setor defensivo, o técnico Márcio Fernandes ainda não poderá contar com o uruguaio Quintana e com Maurício Antônio. Os dois estão no departamento médico se recuperando de problemas físicos.

Thiago Heleno, que saiu machucado do jogo contra a Ferroviária-SP, na 33ª rodada, e Novillo ainda são dúvidas. Ambos voltaram a treinar, mas ainda não se sabe se estarão disponíveis para o duelo contra o time catarinense.

VEJA MAIS 

image Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro
Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia

image Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu
Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026

image Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários
Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS

Assim, Márcio Fernandes pode optar por Lucca, de 21 anos e que faz parte da base bicolor, para atuar ao lado de Thallyson, que substituiu Heleno contra a Locomotiva.

Além deles, o Papão não terá Garcez, principal jogador e artilheiro da equipe na Série B. O atacante não atuou contra o Avaí no primeiro turno por questões contratuais e deve ficar de fora também do duelo no returno.

O camisa 10 bicolor pertence ao clube catarinense e foi emprestado ao Bicola no meio da temporada, mas há uma multa de R$ 1 milhão para que o jogador possa entrar em campo contra a equipe cedente.

O Bicola não deve pagar o valor, já que o clube passa por uma crise interna e problemas financeiros. Assim, Garcez não deve entrar em campo neste sábado (25). Além dele, Rossi é uma incógnita. O jogador não atuou nas últimas partidas, e a ausência seria por opção técnica do treinador, mas o atacante também lida com questões físicas. 

A partida entre Paysandu e Avaí é válida pela 34ª rodada da Série B. O jogo ocorre na Curuzu, às 18h30. No primeiro turno, as equipes empataram por 0 a 0. O duelo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em Oliberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. O Papão é a última equipe na tabela do campeonato, com apenas 27 pontos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu enfrenta o Avaí-SC na Curuzu pela Série B com desfalques importantes

Papão recebe o Leão da Ilha precisando da vitória e de uma reação no campeonato

24.10.25 12h09

NOVIDADE

Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu

Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026

23.10.25 19h50

FUTEBOL

Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários

Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS

23.10.25 19h19

Futebol

Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro

Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia

23.10.25 12h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Futebol

Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025

Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país.

24.10.25 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda