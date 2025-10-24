Paysandu enfrenta o Avaí-SC na Curuzu pela Série B com desfalques importantes Papão recebe o Leão da Ilha precisando da vitória e de uma reação no campeonato O Liberal 24.10.25 12h09 Setor defensivo tem desfalques e dúvidas (Jorge Luís Totti/Paysandu) Lanterna da Série B, o Paysandu recebe o Avaí-SC neste sábado (25) para se manter vivo na competição. O time bicolor não vence há quatro jogos e terá alguns desfalques no elenco. Com isso, o treinador Márcio Fernandes terá uma dura missão para montar a equipe que vai encarar o Leão da Ilha. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No setor defensivo, o técnico Márcio Fernandes ainda não poderá contar com o uruguaio Quintana e com Maurício Antônio. Os dois estão no departamento médico se recuperando de problemas físicos. Thiago Heleno, que saiu machucado do jogo contra a Ferroviária-SP, na 33ª rodada, e Novillo ainda são dúvidas. Ambos voltaram a treinar, mas ainda não se sabe se estarão disponíveis para o duelo contra o time catarinense. VEJA MAIS Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026 Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS Assim, Márcio Fernandes pode optar por Lucca, de 21 anos e que faz parte da base bicolor, para atuar ao lado de Thallyson, que substituiu Heleno contra a Locomotiva. Além deles, o Papão não terá Garcez, principal jogador e artilheiro da equipe na Série B. O atacante não atuou contra o Avaí no primeiro turno por questões contratuais e deve ficar de fora também do duelo no returno. O camisa 10 bicolor pertence ao clube catarinense e foi emprestado ao Bicola no meio da temporada, mas há uma multa de R$ 1 milhão para que o jogador possa entrar em campo contra a equipe cedente. O Bicola não deve pagar o valor, já que o clube passa por uma crise interna e problemas financeiros. Assim, Garcez não deve entrar em campo neste sábado (25). Além dele, Rossi é uma incógnita. O jogador não atuou nas últimas partidas, e a ausência seria por opção técnica do treinador, mas o atacante também lida com questões físicas. A partida entre Paysandu e Avaí é válida pela 34ª rodada da Série B. O jogo ocorre na Curuzu, às 18h30. No primeiro turno, as equipes empataram por 0 a 0. O duelo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em Oliberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. O Papão é a última equipe na tabela do campeonato, com apenas 27 pontos. 