Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu

O clima não é dos melhores na Curuzu. O Paysandu segue na lanterna da Série B, já praticamente rebaixado, e a cabeça de muita gente no clube já está em 2026. Mesmo assim, no meio do ambiente pesado, um jogador vive dias de esperança: o zagueiro Lucca Carvalho, que agora prefere ser chamado profissionalmente de Lucão, de 21 anos, pode receber sua primeira oportunidade como titular no time profissional no duelo contra o Avaí, neste sábado (25), pela 34ª rodada da competição.

Cria da base bicolor, Lucão entrou no segundo tempo do jogo contra a Ferroviária, em Araraquara, no lugar de Thiago Heleno, que saiu machucado, e teve uma atuação segura no empate por 2 a 2. Agora, com praticamente toda a defesa no departamento médico — Thiago Heleno, Novillo, Quintana e Maurício Antônio —, o jovem é o nome mais cotado para formar dupla de zaga com Thalisson.

“Estou pronto. A gente vem treinando junto e nunca sabe qual vai ser a escalação, mas, se chegar a oportunidade, vou agarrar. A gente trabalha pra caramba no dia a dia pra, quando ela chegar, estar preparado. Eu estava esperando por isso e graças a Deus deu tudo certo”, disse o zagueiro, após o treino desta quarta-feira (23), na Curuzu.

Lucão começou o ano como titular no Parazão e foi integrado de vez ao elenco profissional depois do estadual. Mas, na Série B, ficou mais tempo observando do que jogando — serão apenas seis partidas como profissional, caso entre em campo no sábado.

Mesmo com o time em crise, o jovem encara o momento como o ideal para se firmar. “É um momento delicado, mas acho que é perfeito pra mim, porque tem zagueiros lesionados. Se sobrar a oportunidade, tem que agarrar. O trem passou, tem que se agarrar nele e ir embora”, afirmou.

A experiência de viver uma temporada tão dura, ele garante, tem sido um aprendizado. “Isso traz muita experiência. É um clube gigante, torcida grande. Essa fase é ruim, mas acredito que a gente vai sair dela. A gente cria uma casca, a torcida bota pressão e a gente vai aprendendo. Se acontecer em outros lugares, já estaremos acostumados”, completou.

Enquanto o Paysandu tenta apenas terminar a Série B com dignidade, Lucão vê no rebaixamento um recomeço pessoal: a chance de mostrar que pode ser titular em 2026 e ajudar o clube a buscar o retorno à Série B 2027.