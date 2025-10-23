Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026 O Liberal 23.10.25 19h50 O clima não é dos melhores na Curuzu. O Paysandu segue na lanterna da Série B, já praticamente rebaixado, e a cabeça de muita gente no clube já está em 2026. Mesmo assim, no meio do ambiente pesado, um jogador vive dias de esperança: o zagueiro Lucca Carvalho, que agora prefere ser chamado profissionalmente de Lucão, de 21 anos, pode receber sua primeira oportunidade como titular no time profissional no duelo contra o Avaí, neste sábado (25), pela 34ª rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Cria da base bicolor, Lucão entrou no segundo tempo do jogo contra a Ferroviária, em Araraquara, no lugar de Thiago Heleno, que saiu machucado, e teve uma atuação segura no empate por 2 a 2. Agora, com praticamente toda a defesa no departamento médico — Thiago Heleno, Novillo, Quintana e Maurício Antônio —, o jovem é o nome mais cotado para formar dupla de zaga com Thalisson. VEJA MAIS Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 “Estou pronto. A gente vem treinando junto e nunca sabe qual vai ser a escalação, mas, se chegar a oportunidade, vou agarrar. A gente trabalha pra caramba no dia a dia pra, quando ela chegar, estar preparado. Eu estava esperando por isso e graças a Deus deu tudo certo”, disse o zagueiro, após o treino desta quarta-feira (23), na Curuzu. Lucão começou o ano como titular no Parazão e foi integrado de vez ao elenco profissional depois do estadual. Mas, na Série B, ficou mais tempo observando do que jogando — serão apenas seis partidas como profissional, caso entre em campo no sábado. Mesmo com o time em crise, o jovem encara o momento como o ideal para se firmar. “É um momento delicado, mas acho que é perfeito pra mim, porque tem zagueiros lesionados. Se sobrar a oportunidade, tem que agarrar. O trem passou, tem que se agarrar nele e ir embora”, afirmou. A experiência de viver uma temporada tão dura, ele garante, tem sido um aprendizado. “Isso traz muita experiência. É um clube gigante, torcida grande. Essa fase é ruim, mas acredito que a gente vai sair dela. A gente cria uma casca, a torcida bota pressão e a gente vai aprendendo. Se acontecer em outros lugares, já estaremos acostumados”, completou. Enquanto o Paysandu tenta apenas terminar a Série B com dignidade, Lucão vê no rebaixamento um recomeço pessoal: a chance de mostrar que pode ser titular em 2026 e ajudar o clube a buscar o retorno à Série B 2027. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 