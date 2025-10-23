Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu

Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026

O Liberal

O clima não é dos melhores na Curuzu. O Paysandu segue na lanterna da Série B, já praticamente rebaixado, e a cabeça de muita gente no clube já está em 2026. Mesmo assim, no meio do ambiente pesado, um jogador vive dias de esperança: o zagueiro Lucca Carvalho, que agora prefere ser chamado profissionalmente de Lucão, de 21 anos, pode receber sua primeira oportunidade como titular no time profissional no duelo contra o Avaí, neste sábado (25), pela 34ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Cria da base bicolor, Lucão entrou no segundo tempo do jogo contra a Ferroviária, em Araraquara, no lugar de Thiago Heleno, que saiu machucado, e teve uma atuação segura no empate por 2 a 2. Agora, com praticamente toda a defesa no departamento médico — Thiago Heleno, Novillo, Quintana e Maurício Antônio —, o jovem é o nome mais cotado para formar dupla de zaga com Thalisson.

VEJA MAIS

image Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários
Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS

image Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL
Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube.

image Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026
Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026

“Estou pronto. A gente vem treinando junto e nunca sabe qual vai ser a escalação, mas, se chegar a oportunidade, vou agarrar. A gente trabalha pra caramba no dia a dia pra, quando ela chegar, estar preparado. Eu estava esperando por isso e graças a Deus deu tudo certo”, disse o zagueiro, após o treino desta quarta-feira (23), na Curuzu.

Lucão começou o ano como titular no Parazão e foi integrado de vez ao elenco profissional depois do estadual. Mas, na Série B, ficou mais tempo observando do que jogando — serão apenas seis partidas como profissional, caso entre em campo no sábado.

Mesmo com o time em crise, o jovem encara o momento como o ideal para se firmar. “É um momento delicado, mas acho que é perfeito pra mim, porque tem zagueiros lesionados. Se sobrar a oportunidade, tem que agarrar. O trem passou, tem que se agarrar nele e ir embora”, afirmou.

A experiência de viver uma temporada tão dura, ele garante, tem sido um aprendizado. “Isso traz muita experiência. É um clube gigante, torcida grande. Essa fase é ruim, mas acredito que a gente vai sair dela. A gente cria uma casca, a torcida bota pressão e a gente vai aprendendo. Se acontecer em outros lugares, já estaremos acostumados”, completou.

Enquanto o Paysandu tenta apenas terminar a Série B com dignidade, Lucão vê no rebaixamento um recomeço pessoal: a chance de mostrar que pode ser titular em 2026 e ajudar o clube a buscar o retorno à Série B 2027.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

NOVIDADE

Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu

Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026

23.10.25 19h50

FUTEBOL

Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários

Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS

23.10.25 19h19

Futebol

Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro

Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia

23.10.25 12h58

Futebol

Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL

Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube.

23.10.25 11h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda