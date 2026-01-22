Capa Jornal Amazônia
Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

Fábio Will
Curuzu terá prioridade na temporada 2026 (Thiago Gomes / O Liberal)

A temporada do futebol do Paysandu começa e com ela o questionamento do torcedor: aonde o Paysandu vai jogar neste ano? O presidente do Papão, Márcio Tuma, falou de como o clube pretende trabalhar em 2026.

Márcio Tuma foi questionado sobre como o clube irá ajustar as demandas de partidas ao longo da temporada. O mandatário bicolor informou que o desejo é mandar a maioria dos jogos na Curuzu, casa bicolor, mas sabe que a condição do gramado do estádio alviceleste é algo que pesa e deu detalhes do que foi feito de melhorias nesse período.

“Temos feito um trabalho intenso no gramado da Curuzu. Foi comunicado na imprensa de um jeito, que o Paysandu tinha solicitado o Mangueirão, mas pedimos para reservar o estádio, caso a Curuzu não estivesse em condições e se confirmou que iremos atuar na Curuzu. Não trocamos a grama, isso é um processo que precisa ser planejado. Ele precisa ser iniciado após a última partida da temporada, é necessário do dinheiro planejado e orçado, não troca-se apenas o gramado, é trocada também a parte da drenagem”, falou.

Tuma garantiu que a maioria das partidas da temporada serão jogadas na Curuzu, mas que o Mangueirão também será a casa do torcedor bicolor em alguns jogos de 2026.

"O gramado da Curuzu possui 12 anos e futuramente precisa ser mexido e dentro do que pudemos fazer, o gramado vai ficar em boas condições e sempre que a gente puder vamos jogar na Curuzu, que é a nossa casa. Agora jogos maiores, clássicos, com necessidade de um público maior, iremos atuar no Mangueirão”, finalizou.

A estreia do Paysandu em 2026 será neste domingo (25), às 17h, na Curuzu, diante do São Raimundo, pela 1ª rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Palavras-chave

