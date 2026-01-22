Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão Fábio Will 22.01.26 16h23 Curuzu terá prioridade na temporada 2026 (Thiago Gomes / O Liberal) A temporada do futebol do Paysandu começa e com ela o questionamento do torcedor: aonde o Paysandu vai jogar neste ano? O presidente do Papão, Márcio Tuma, falou de como o clube pretende trabalhar em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Márcio Tuma foi questionado sobre como o clube irá ajustar as demandas de partidas ao longo da temporada. O mandatário bicolor informou que o desejo é mandar a maioria dos jogos na Curuzu, casa bicolor, mas sabe que a condição do gramado do estádio alviceleste é algo que pesa e deu detalhes do que foi feito de melhorias nesse período. “Temos feito um trabalho intenso no gramado da Curuzu. Foi comunicado na imprensa de um jeito, que o Paysandu tinha solicitado o Mangueirão, mas pedimos para reservar o estádio, caso a Curuzu não estivesse em condições e se confirmou que iremos atuar na Curuzu. Não trocamos a grama, isso é um processo que precisa ser planejado. Ele precisa ser iniciado após a última partida da temporada, é necessário do dinheiro planejado e orçado, não troca-se apenas o gramado, é trocada também a parte da drenagem”, falou. VEJA MAIS Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer Tuma garantiu que a maioria das partidas da temporada serão jogadas na Curuzu, mas que o Mangueirão também será a casa do torcedor bicolor em alguns jogos de 2026. "O gramado da Curuzu possui 12 anos e futuramente precisa ser mexido e dentro do que pudemos fazer, o gramado vai ficar em boas condições e sempre que a gente puder vamos jogar na Curuzu, que é a nossa casa. Agora jogos maiores, clássicos, com necessidade de um público maior, iremos atuar no Mangueirão”, finalizou. A estreia do Paysandu em 2026 será neste domingo (25), às 17h, na Curuzu, diante do São Raimundo, pela 1ª rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu márcio tuma série c jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Presidente do Paysandu é questionado sobre eleição no clube e diz: 'não estou pensando agora' Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Papão, após a renúncia de Roger Aguilera 22.01.26 16h47 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 FUTEBOL Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada 22.01.26 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27