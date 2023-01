Paysandu perde para a Tuna no segundo amistoso antes da estreia no Parazão 2023

O Paysandu foi derrotado pela Tuna Luso em amistoso disputado na manhã deste domingo (29), na Curuzu, em Belém. A partida, que teve um leve atraso e começou às 10h, terminou com a vitória tunante por 1 a 0. O gol foi marcado pelo volante Scooby, de 20 anos, aos 46 minutos do segundo tempo. Além do resultado negativo, os torcedores bicolores deixaram o estádio apreensivos pela situação física do meia Ricardinho, que foi substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma contusão.

Este foi o segundo amistoso do Papão antes do começo do Campeonato Paraense de 2023, que está suspenso por liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A expectativa é que o estadual seja enfim iniciado no próximo final de semana - a liminar será revista durante julgamento no Pleno do Tribunal marcado para a próxima terça-feira, dia 31.

Veja os melhores momentos:

Série de amistosos

No outro amistoso, realizado no domingo passado, dia 22, o Paysandu venceu o São Francisco por 1 a 0, gol do centroavante Mário Sérgio. Antes disso, os bicolores disputaram um jogo-treino durante a etapa da pré-temporada em Barcarena e venceram por 2 a 0 a seleção do município.

Recuperação tunante

Já a Tuna Luso conquistou a sua primeira vitória na pré-temporada. A Águia Guerreira vinha de derrotas para Tesla FC (4 a 2), time que disputará a terceira divisão do Campeonato Paraense este ano; e para o Badalados (2 a 1), equipe amadora que joga o Parazão da Pelada.

Próximos compromissos

A expectativa é que o Parazão 2023 seja iniciado no próximo final de semana, já que nesta terça-feira será julgada a liminar do STJD que paralisou o torneio na véspera da primeira rodada. Caso a competição possa enfim começar, a tendência é que o Papão entre em campo na manhã do próximo domingo (5), contra o Bragantino, na Curuzu. Já a Tuna encara o Itupiranga fora de casa, no Estádio Jaime Sena Pimentel, a Arena Crocodilo, em Itupiranga. Data e horário ainda serão confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).