Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu Iury Costa 19.11.25 18h46 Time bicolor foi eliminado na disputa de pênaltis. (Foto: Ascom/Paysandu) Chegou ao fim a participação do Paysandu na Copa do Brasil Sub-20. O time bicolor foi eliminado pelo América-MG nos pênaltis, na tarde desta quarta-feira (19), na Curuzu. Após perder o jogo de ida em Minas Gerais, o Papão conseguiu devolver o placar por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Ângelo, mas acabou superado na disputa das penalidades. Debaixo de forte chuva em Belém, a partida foi tensa e amarrada. O Paysandu tomou a iniciativa desde o primeiro minuto, pressionando o América-MG na busca pelo empate no agregado. O Coelho, por outro lado, apostou nos contra-ataques e aproveitou alguns erros defensivos para assustar. O gol bicolor saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo. Após sofrer pênalti nos acréscimos, Ângelo cobrou com categoria, estufou as redes e levou a decisão para os tiros da marca da cal. Nos pênaltis, o Paysandu começou bem, convertendo as três primeiras cobranças. No entanto, na quarta batida, o goleiro Lecce defendeu, e na sequência, Klayvert mandou por cima do gol. A dupla de erros decretou a eliminação bicolor e a classificação do América-MG para a semifinal. VEJA MAIS Lembra deles? Na decisão do acesso, adversário do Remo possui no elenco campeões pelo Paysandu O Remo terá diante do Goiás a chance de retornar à Série A depois de mais de 30 anos Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona Ficha técnica: Escalação Paysandu: Titulares: Sandro (Goleiro); Matheus Capixaba, Cauã Libonati, Iarley e Cauã Dias na defesa; o meio-campo será composto por Renan, Henry e Salomoni; no ataque, a aposta são em Kauã Hinkel, Ângelo (autor do gol) e Willian Gabriel. Suplentes: Pedro Henrique, Karlos Eduardo, Bruno, Alexandre Filho, Kauã Derick, Brian Wendel, Settímio Arthur, Gustavo, Klayvert, Bruno Arthur, Jameson e João Victor. Escalação América-MG: Titulares: Lecce (Goleiro); Kappel, Luiz Felipe, o capitão Thallyson e Kauê Ricardo na linha defensiva; no setor de meio-campo, jogarão Otávio, Luis Henrique e Jhonatan Lima; o trio ofensivo será formado por Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel. Reservas: Ítalo, Basile, Felipe Scharan, Hiago, Kayky Álvaro, Henrique Braga, Cauê Araújo, Kaique Zizero e Bernardo. Arbitragem Arbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA), Auxiliares: Jhonathan Leone Lopes (PA) e Felipe Souza da Silva (PA). Quarto árbitro será Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu 19.11.25 18h46 Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 19.11.25 16h11 Futebol Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona 19.11.25 10h25 JOGÃO Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20 Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida 18.11.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19