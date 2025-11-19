Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Chegou ao fim a participação do Paysandu na Copa do Brasil Sub-20. O time bicolor foi eliminado pelo América-MG nos pênaltis, na tarde desta quarta-feira (19), na Curuzu. Após perder o jogo de ida em Minas Gerais, o Papão conseguiu devolver o placar por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Ângelo, mas acabou superado na disputa das penalidades.

Debaixo de forte chuva em Belém, a partida foi tensa e amarrada. O Paysandu tomou a iniciativa desde o primeiro minuto, pressionando o América-MG na busca pelo empate no agregado. O Coelho, por outro lado, apostou nos contra-ataques e aproveitou alguns erros defensivos para assustar.

O gol bicolor saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo. Após sofrer pênalti nos acréscimos, Ângelo cobrou com categoria, estufou as redes e levou a decisão para os tiros da marca da cal.

Nos pênaltis, o Paysandu começou bem, convertendo as três primeiras cobranças. No entanto, na quarta batida, o goleiro Lecce defendeu, e na sequência, Klayvert mandou por cima do gol. A dupla de erros decretou a eliminação bicolor e a classificação do América-MG para a semifinal.

Ficha técnica:

Escalação Paysandu:

Titulares: Sandro (Goleiro); Matheus Capixaba, Cauã Libonati, Iarley e Cauã Dias na defesa; o meio-campo será composto por Renan, Henry e Salomoni; no ataque, a aposta são em Kauã Hinkel, Ângelo (autor do gol) e Willian Gabriel.

Suplentes: Pedro Henrique, Karlos Eduardo, Bruno, Alexandre Filho, Kauã Derick, Brian Wendel, Settímio Arthur, Gustavo, Klayvert, Bruno Arthur, Jameson e João Victor.

Escalação América-MG:

Titulares: Lecce (Goleiro); Kappel, Luiz Felipe, o capitão Thallyson e Kauê Ricardo na linha defensiva; no setor de meio-campo, jogarão Otávio, Luis Henrique e Jhonatan Lima; o trio ofensivo será formado por Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel.

Reservas: Ítalo, Basile, Felipe Scharan, Hiago, Kayky Álvaro, Henrique Braga, Cauê Araújo, Kaique Zizero e Bernardo.

Arbitragem

Arbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA),

Auxiliares: Jhonathan Leone Lopes (PA) e Felipe Souza da Silva (PA).

Quarto árbitro será Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA).