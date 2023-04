Paysandu: jogadores projetam partida contra o Águia e elogiam Mangueirão: ‘melhor pro nosso estilo’

O Paysandu encerrou na manhã desta sexta-feira (28) a preparação para a partida contra o Águia de Marabá, válida pelo duelo de volta das semifinais do Parazão. Ambas as equipes se enfrentam a partir das 19h, no Mangueirão, com vantagem bicolor, que venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Para o confronto o Paysandu terá o "reforço" do atacante Vinícius Leite. Por já ter atuado na Copa do Brasil de 2023 em outro clube, o jogador esteve de fora da equipe na última terça-feira (25), na derrota por 3 a 0 para o Fluminense, pela terceira fase do torneio. Segundo Vinícius, o fato de a partida contra o Azulão ser no Mangueirão deve favorecer o estilo de jogo bicolor.

Vinícius Leite comemora gol em cima do Remo (Sidney Oliveira / O Liberal)

VEJA MAIS

"A gente sabe que a equipe do Águia é muito difícil, mas sabemos também da qualidade do nosso elenco e vamos buscar jogo a todo instante. Pro nosso estilo de jogo, o gramado do Mangueirão é melhor, você consegue trabalhar melhor a bola. Tenho certeza que vamos fazer uma boa partida", disse.

Além da vaga na final do Parazão, está em jogo para o Paysandu uma "virada de chave" depois da eliminação da Copa do Brasil, para o Fluminense. Sobre o assunto, o volante bicolor João Vieira avaliou que falta pouco para que o futebol paraense "bata de frente" com equipes de grandes centros do país.

João Vieira fala sobre qualidade do futebol paraense (Cristino Martins / O Liberal)

"Acho que o futebol paraense é bastante qualificado, tanto que tivemos três times do estado na terceira fase da Copa do Brasil e essas equipes estão todas nas semifinais do estadual. A questão é que o futebol brasileiro de forma geral tá num nível muito alto, de muita qualidade. Enfrentamos, por exemplo, a melhor equipe do Brasil na atualidade e foi muito difícil", disse João.

Apesar da eliminação, o time bicolor conseguiu tirar lições do duelo contra o Fluminense. De acordo com o zagueiro e capitão da equipe, Genilson, três valores foram aprendidos pelo elenco: coragem, atitude e personalidade.

Genilson, capitão do Paysandu (John Wesley/ Ascom Paysandu)

"Marcamos o Fluminense em cima e isso nos rendeu elogios dos jogadores adversários. Até o próprio presidente do Fluminense veio falar comigo, elogiar nossa equipe. Tiramos muitas coisas boas daquele jogo e temos que levar isso pra sequência do ano, já que temos reta final de Parazão, Copa Verde e Série C até o final da temporada", afirmou Genilson.

A partida entre Paysandu e Águia de Marabá, pelo Parazão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.