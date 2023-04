Paysandu negocia renovação de contrato do meia Ricardinho, afirma presidente

O Paysandu está negociando a renovação de contrato com o meia Ricardinho, de 37 anos. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal na tarde desta sexta-feira (28) pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Questionado sobre a permanência ou não do atleta no Papão após o final do estadual, o mandatário alviceleste foi simples e direto: "Estamos negociando", disse Ettinger.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão, o novo acordo entre Paysandu e Ricardinho deve durar até o final da Série C de 2023. Clube e atleta ainda não selaram a renovação pois ainda discutem bases salariais.

O atual vínculo de Ricardinho com o Paysandu está próximo de terminar. Na temporada passada, após o título bicolor da Copa Verde, o meia acertou uma renovação contratual até o final do Parazão de 2023. O torneio deste ano, entretanto, já está na fase semifinal.

Ricardinho no Papão

Contratado pelo Paysandu no início do ano passado, Ricardinho logo ganhou a confiança da Fiel depois de boas atuações no Parazão de 2022. No entanto, após a final do torneio, o meia precisou passar por uma cirurgia no Tendão de Aquiles, que o manteve fora dos gramados por mais de seis meses. Recuperado da lesão, Ricardinho retornou ao time para a disputa da Copa Verde e foi peça importante do Papão, que conquistou o terceiro título do torneio regional.

Desde que chegou ao Paysandu, Ricardinho participou de 30 partidas - 14 delas somente nesta temporada. Neste período, o jogador marcou cinco gols.