Paysandu faz promoção e inicia venda de ingressos para o jogo contra o Itupiranga na Curuzu

O Paysandu só voltará a jogar em casa, no Estádio da Curuzu, com o apoio do seu torcedor somente na próxima quarta-feira (16), contra a equipe do Itupiranga, pelo Parazão. Para esta partida a diretoria alviceleste decidiu baixar o preço dos ingressos e realiza promoção até terça-feira (15).

VEJA MAIS

Os ingresso de arquibancada que antes custava o valor de R$ 40, agora pode ser comprado por R$ 30, mas se a pessoa adquirir dois ingressos, os bilhetes sairão no valor de R$ 40. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as Lojas Lobo ou então de forma online através do site até terça-feira (15), véspera da partida.

Já a comercialização de ingressos nas bilheterias do Estádio da Curuzu será feita apenas no dia do jogo (dia 16), com os bilhetes sendo vendidos com preço único de R$ 30.

Veja os horários de funcionamento das Lojas Lobo