Com 50% da primeira fase do Parazão concluída, veja os números e curiosidades da competição

O Parazão 2022 chegou à metade da primeira fase com trocas de técnicos, demissões, com clube 100% de aproveitamento, além da soberania de equipes da capital na liderança dos grupos.

Veja mais

Na classificação geral, o Remo possui 10 pontos, porém, o único 100% na competição é o Paysandu. O Papão realizou apenas três partidas e venceu as três, já o Leão jogou quatro vezes, com três vitórias e um empate.

Clubes da capital são os líderes

O Parazão possui três grupos com quatro clubes cada e a soberania da capital impera na competição até o momento. Paysandu é o líder do grupo A com nove pontos, a Tuna Luso é a líder do grupo B com sete e o Remo lidera o grupo C com 10 pontos conquistados.

Da Segundinha para elite

Amazônia Independente e Caeté foram os dois clubes que conseguiram o acesso para a primeira Divisão do futebol paraense. Na primeira vez na elite, o Caeté segue na briga por uma vaga no grupo C com seis pontos conquistados. Já o caçula Amazônia é o lanterna do grupo A com apenas um ponto, porém, ainda possui chances de classificação.

A "dança" dos técnicos

O campeonato Paraense teve três mudanças de comando. O técnico Samuel Cândido foi demitido do Águia de Marabá, para o seu lugar o ex-jogador Wando foi contratado. No Castanhal Cacaio foi demitido e Robson Melo assumiu o lugar, após rescindir com o Tapajós, que atualmente está sem comandante.

Quem estaria classificado para as quartas neste momento?

Paysandu, Paragominas, Tuna Luso, Itupiranga, Remo, Caeté, Bragantino e Independente de Tucuruí

Quem estaria rebaixado neste momento?

Amazônia e Águia de Marabá

Melhor defesa

Remo e Paysandu um gol sofrido

Melhor ataque

Paysandu oito gols marcados

Pior ataque

Amazônia, Águia de Marabá e Castanhal (dois gols marcados)

Artilheiro

Thiago Recife – Três gols (Bragantino)

Pior defesa

Tuna Luso, Itupiranga e Caeté (sete gols sofridos)

Quem mais venceu?

Remo e Paysandu (três vitórias cada)

Quem ainda não venceu?

Amazônia e Águia de Marabá

Quem mais empatou?

Águia de Marabá e Independente de Tucuruí (dois empates)