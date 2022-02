Paysandu tem a melhor marca de gols marcados no início do Parazão dos últimos 11 anos

O Paysandu começou a temporada 2022 rindo à toa. A equipe bicolor caiu nas graças do torcedor após as vitórias nos dois primeiros jogos do Parazão e marcando muitos gols. Em apenas duas rodadas do estadual, o Papão já balançou as redes seis vezes, uma média de três gols por partida. Com esse registro, o Papão a melhor marca do clube nas últimas 11 edições.

Com os seis gols marcados, o Paysandu tem o melhor começo ofensivo desde 2011, quando a equipe marcou sete vezes em dois jogos. No Parazão daquele ano, o Bicola estreou com vitória por 4 a 2 sobre o Castanhal. Depois, derrotou o Independente por 3 a 2.

A marca deste ano iguala também o início da equipe em 2019. Na ocasião, o Paysandu goleou o São Francisco por 4 a 1, na primeira rodada. Depois, a equipe venceu o Bragantino por 2 a 1, totalizando os mesmos seis gols de 2022.

Resta saber se o Paysandu conseguirá manter a média de muitos gols no estadual. O próximo duelo da equipe é pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O Papão visita o Independente no sábado (5), às 16h, no Estádio Navegantão, em Tucuruí. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira o registro de gols do Bicola nas duas primeiras rodadas do Parazão (desde 2011)

2022: 6 gols

2021: 3 gols

2020: 4 gols

2019: 6 gols

2018: 5 gols

2017: 3 gols

2016: 4 gols

2015: 5 gols

2014: 5 gols

2013: 4 gols

2012: 2 gols

2011: 7 gols