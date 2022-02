Marlon comenta o bom momento do Paysandu no Parazão e cita a torcida: 'fez uma festa linda'

O Paysandu encara o Tapajós no próximo domingo (13), pela quinta rodada do Parazão, às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, porém, a partida da última quarta-feira (9), contra o Caeté, não sai da memória do atacante Marlon, que completou 50 jogos e finalizou a noite com gol e festa.

“Foi uma noite especial, fazer 50 jogos com a camisa bicolor não é para qualquer um, é uma responsabilidade muito grande e graças a Deus fui muito feliz, o mais importante foi a vitória e com o gol se tornou especial”, disse o atacante alviceleste.

VEJA MAIS

No Paysandu desde 2020, Marlon marcou dez seu décimo gol com a camisa do Papão e avaliou a sua trajetória no clube paraense.

“É uma passagem positiva, tive momentos bons e outros nem tanto, fiz 50 jogos, conquistei um título (Parazão 2021) e espero obter mais conquistas e o tão sonhado acesso em 2022”, falou.

Aos 24 anos, Marlon foi formado na base do Porto-PE e teve 100% dos seus direitos federativos adquiridos pelo Paysandu e possui vínculo com o Bicola até dezembro de 2024. O jogador comentou sobre o momento do clube no Parazão e a importância do apoio do torcedor.

“Fizemos três jogos bons e só temos a melhorar. A torcida fez uma festa muito linda, até quando falta energia, no treino aberto e está sendo importante a presença deles para o grupo”, finalizou.

Marlon atuando pelo papão na Série C de 2021 (Igor Mota / O Liberal)

O Papão é o líder do grupo A com nove pontos e é a única equipe com 100% de aproveitamento, além de ter o melhor ataque da competição com oito gols marcados e a melhor defesa ao lado do Remo com apenas um gol sofrido.

Tapajós x Paysandu duelam neste domingo (13), às 9h30, no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paraense e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com