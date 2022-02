Há oito anos, Paysandu estreava na Copa Verde com a maior goleada do clube no torneio; vídeo

A Copa Verde nasceu na temporada 2014 e o Paysandu, ao lado do Remo e do Paragominas, foram os representantes do Pará na competição regional. No dia 11 de fevereiro o Papão fez a sua estreia diante do Náutico-RR, fora de casa e mostrou que brigaria pelo título logo de cara, aplicando uma goleada de 7 a 2.

Os gols do Paysandu foram marcados por Lineker, Charles, Dênis (três vezes), além de João Paulo e Héliton. Na mesma competição, na segunda fase, o Papão aplicou outra goleada, dessa vez diante do Princesa de Solimões-AM, pelo placar de 6 a 1.

Na Copa Verde de 2014 o Paysandu avançou à final após eliminar o Remo. Na grande decisão, diante do Brasília-DF, o clube paraense venceu a primeira partida em Belém por 2 a 1 e foi derrotado na capital do país pelo mesmo placar. Nas penalidades o clube candango levou a melhor vencendo por 7 a 6 e entrando para a história como o primeiro campeão da Copa Verde e disputando a Copa Sul-Americana em 2015.

O Paysandu é o maior detentor de títulos da Copa Verde ao lado do Cuiabá-MT com duas conquistas cada. O Papão levantou a taça nas temporadas de 2016 e 2018. Na última edição o clube bicolor foi eliminado pelo Remo, seu maior rival, na semifinal. O clube azulino conquistou a competição e em 2022 vai defender o título.