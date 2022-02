Copa do Brasil define tabela e gramados de clubes paraenses são vetados pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Brasil 2022. Paysandu, Tuna, Remo e Castanhal são os representantes paraenses na competição nacional, porém, o Leão Azul só entrará na terceira fase. Já o Japiim da Estrada e a Tuna Luso não poderão atuar em seus respectivos estádios e terão que mandar seus jogos no Baenão e Curuzu respectivamente, pois os gramados da Lusa e do Castanhal não estão nos padrões exigidos pela CBF. A informação foi confirmada pela presidente interina da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués.

“A Tuna e o Castanhal vão jogar em outros estádios, pois os gramados não estão nos padrões da CBF para a competição”.

VEJA MAIS

O Paysandu, atual campeão paraense, vai enfrentar o Trem-AP na primeira fase. A partida está marcada para o dia 2 de março, às 20h30, no Estádio Zerão, em Macapá (AP). O Paysandu joga pelo empate para avançar na competição por ser melhor colocado no ranking da CBF.

A Tuna Luso, que chegou à Copa do Brasil ao conquistar o vice-campeonato do Parazão 2021, vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino-SP, que irá disputar a Série B este ano. A Lusa jogará no Estádio da Curuzu, em Belém, no dia 2 de março, às 15h30. A equipe paulista terá o direito do empate por ser melhor colocada no ranking da CBF.

Já o Castanhal, que ganhou a vaga na Copa do Brasil após a conquista do título da Copa Verde pelo Remo, receberá o Vitória-BA, no Baenão, às 17h. O clube baiano jogará pelo empate para avançar na competição, pois é melhor colocado no ranking da CBF.

O Remo, outro representante do Pará na Copa do Brasil, só jogará na terceira fase, pois conquistou a Copa Verde de 2021.