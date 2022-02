CBF divulga data de estreia de Paysandu, Tuna e Castanhal na Copa do Brasil de 2022; confira

Paysandu, Tuna e Castanhal descobriram, nesta quarta-feira (2), quando devem estrear na Copa do Brasil de 2022. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica com os horários e datas dos duelos da competição mais democrática do país.

Segundo o documento, o Paysandu estreia no dia 2 de março, uma quarta-feira, contra o Trem, do Amapá. A partida está marcada para às 20h30, no estádio Zerão, em Macapá.

No mesmo dia, está marcada a estreia da Tuna Luso na competição. Às 15h30, a Águia Guerreira enfrenta o Novorizontino, em casa. No entanto, a CBF ainda não definiu o local da partida.

No dia seguinte, na quinta-feira, 3 de março, é a vez do Castanhal estrear na competição. Às 16h, o Japiim enfrenta o Vitória, em casa. Assim como ocorreu no jogo da Tuna, a partida ainda não local definido.

O Remo é a quarta equipe paraense na competição, mas não disputa a primeira fase do torneio. Por ter sido campeão da Copa Verde, o Leão ingressa no campeonato apenas a partir da terceira fase.

Veja as datas e horários de estreia das equipes paraenses na Copa do Brasil: