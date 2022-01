Copa do Brasil: Castanhal encara time liderado por ex-10 da Seleção e técnico ex-Paysandu

De todos os clubes paraenses, talvez o Castanhal tenha o adversário mais tradicional na primeira fase da Copa do Brasil. O Japiim da Estrada encara o Vitória-BA com o objetivo de passar, pela primeira vez, a segunda fase da competição nacional. Do outro lado, o Rubro-Negro baiano tem no comando um treinador ex-Paysandu que quer repertir o feito histórico de 2010 e chegar até a final do torneio.

O Vitória-BA é figurinha carimbada na Copa do Brasil. O clube soma 32 participações na competição nacional - nunca deixou de ficar de fora de nenhuma edição. A melhor campanha ocorreu há 12 anos, quando a equipe chegou à final e perdeu para o Santos de Neymar, Ganso e Robinho. Na última participação no torneio, o Rubro-Negro foi eliminado para o Grêmio, nas oitavas de final.

Apesar de toda a tradição, o Vitória vive anos de ostracismo no cenário nacional. Após anos seguidos disputando a Série B, a equipe foi rebaixada à Terceirona no final do ano passado, junto com o Remo. Além disso, o Vitória vive um jejum de títulos que já dura cinco anos.

Para piorar, o Vitória ainda enfrenta uma punição da Fifa. O clube foi punido por conta de dívidas com o Boca Juniors, referentes à compra do atacante Walter Bou. Enquanto negocia o pagamento, o Rubro-Negro não poderá registrar jogadores por três janelas de transferência.

Dado Cavalcanti é o treinador do Vitória para 2022 (Pietro Carpi / EC Vitória)

Apesar disso, o Vitória quer se reerguer em 2022. O comandante desse desafio será o técnico Dado Cavalcanti, bastante conhecido pela torcida do Paysandu. Em três passagens pelo Papão, Dado conquistou um Parazão, duas Copas Verdes e ainda esteve presente na campanha histórica do Bicola na Série B de 2015. No jogo contra o Castanhal pela Copa do Brasil, Dado reencontrará o atacante Leandro Cearense, com quem trabalhou no clube alvi-celeste.

Apesar da situação difícil vivida pelo Vitória, o craque da equipe é marcado pelo destaque nacional e internacional. Vestindo a 10, o Rubro-Negro conta com Jadson no meio campo. Durante a carreira, o jogador acumulou passagens por São Paulo, Corinthians, Internacional e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e Seleção Brasileira.