Copa Verde e Série C: Paysandu aguarda decisão sobre datas

Excepcionalmente este ano, a Copa do Mundo será realizada no mês de novembro, forçando as federações esportivas a anteciparem o término das competições nacionais previstas para 2022. Pensando nisso, o Paysandu tem feito uma série de ajustes, haja vista que terá pela frente, além do Parazão, a Copa do Brasil, Copa Verde e Série C do Campeonato Brasileiro.

A primeira competição nacional será a Copa do Brasil, que começa no próximo dia 2 de março, com Paysandu e Tuna Luso em campo. O Castanhal estreia no dia seguinte. Para o executivo bicolor, houve entendimento por parte da FPF, para que os clubes participantes do torneio nacional não sejam prejudicados com o conflito de datas, deixando o fim da primeira fase estadual para antes da estreia na Copa BR.

“Eu conversei com departamento de competições da FPF, e eles se preocuparam muito com os clubes que irão iniciar a primeira fase da Copa do Brasil, colocando uma data padrão, com tempo para os clubes do paraense jogarem a primeira fase do estadual, deixando livre a data da CBF, no dia 2, sem prejuízo para Paysandu, Tuna e Castanhal”, parabeniza.

Fred também falou sobre o modo de disputa da Série C deste ano, que terá uma decisão na sexta-feira. “Tivemos reuniões paralelas com os 20 clubes participantes e levamos ao pleito que o melhor seria 38 rodadas com ida e volta, mas ficou inviável pelo calendário apertado e condições financeiras. A segunda fórmula seria mais justa, com turno único. Essa foi a sugestão dos clubes levada à CBF e ela vai se pronunciar se mantém as 19 datas ou vai manter a fórmula feita nas duas últimas edições”.

Outra preocupação é com a Copa Verde, que ainda não tem data e precisa ser disputada antes do início da Copa do Mundo, em novembro. “Quando observamos que não tinha essa data no calendário nacional, nós colocamos os contratos dos atletas até o dia 15 de outubro, com uma clausula dizendo que assim que a CBF divulgar o calendário, a gente pode estender ou não o contrato dos que aqui estão, para evitar que o clube fique refém de atletas, como aconteceu no ano passado”, diz.

Considerando a melhor hipótese colocar a Copa Verde simultaneamente com a Série C, Fred Gomes, espera um encaixe positivo nas datas, e assim fechar o calendário sem contratempo dentro e fora de campo. “Se a CBF colocar (A Copa Verde) durante a Série C, tudo bem. Se não colocar, a gente vê que a final da Série C é dia 1 de outubro, e a Copa do Mundo começa 21 de novembro, e ela teria esse prazo de outubro a novembro para realizar a Copa Verde. Como é uma competição eliminatória, não precisa de muitas datas”, encerra.