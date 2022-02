Paysandu se manifesta sobre prestação de contas de ex-presidente

A direção do Paysandu se pronunciou a respeito da prestação de contas referente ao ano de 2020, comandadas por Ricardo Gluck Paul. O teor da mensagem é referente a supostas acusações de que um montante arrecadado entre abnegados, para ajudar nos custos do clube durante a pandemia, teria sido, na verdade, empréstimo a juros, gerando novas dívidas ao Paysandu. Em plenária na última terça-feira, as contas do ex-presidente foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

De acordo com a nota divulgada pelo clube, o ex-presidente foi o responsável por liderar um "movimento de abnegados que aportaram essa extraordinária quantia para cumprir obrigações urgentes e imperiosas do clube, que sofria com o duro decreto de lockdown. A condição dos aportes era o anonimato, razão pela qual todo volume fora registrado em nome do ex-presidente – que, a propósito, contribuiu com cerca de 10% do total, sendo o restante dividido entre outros colaboradores", e que a negociação para quitação dos valores não assumiu proporções judiciais.

"Ao contrário do que foi viralizado em redes sociais, esse volume de aportes não foi negociado a juros e até o momento não sofreu qualquer tipo de atualização – portanto, não se trata de empréstimo a juros, e sim tão somente de uma medida emergencial de apoio ao clube, feita por verdadeiros abnegados".

O valor arrecadado em 2020 foi de R$ 2.114.046,84. Deste total, R$ 444.000,00 havia sido devolvido. O clube diz ainda que, na época do ocorrido, o Conselho Deliberativo estava paralisado por decretos de lockdown, "diferente das obrigações do clube que venciam todos os meses". Por fim, a instituição reforça ser contra atos que desonerem as finanças em qualquer circunstância.

"O clube repudia qualquer tipo de insinuação de pretensões de ganhos financeiros dentro desses empréstimos, uma vez que todos foram realizados por abnegados que tinham como único objetivo o de sustentar o clube em um momento difícil de sua história. O Paysandu registra ainda que a contabilização desses valores foi um pedido do próprio plenário do Conselho Deliberativo, que efetivou a sua devida aprovação", encerra.