Paysandu: Ettinger confirma dispensas de jogadores e fala sobre salários e contratações

O Paysandu tropeçou mais uma vez em casa na Série C e ainda não conseguiu vencer jogando na Curuzu. O Papão está na oitava posição com cinco pontos e isso está incomodando a diretoria do clube. Maurício Ettinger, presidente bicolor, afirmou que dispensas irão ocorrer, busca reforços e confirma que os salários estão em dia.

Em sua conta no Twitter o mandatário alviceleste falou que não está nada satisfeito com o que o time vem mostrando e que está atento aos comentários da torcida.

“Seguimos atentos a tudo e a todos os comentários que são feitos pela torcida, tanto nas redes sociais, quanto fora dela. Assim como vocês, também não estamos satisfeitos com o trabalho que vem sendo alcançado”, disse.

Ettinger afirmou sobre a dispensas de alguns jogadores, porém os nomes não foram revelados, citou os jogos que o clube vai fazer longe de Belém e que novas contratações vão ocorrer.

“Continuamos na busca de reforços e finalizando questões burocráticas para a liberação dos jogadores. Os cinco pontos que perdemos em casa eram importantíssimos e agora temos que brigar ainda mais fortes nos dois próximos jogos fora de casa. Mantemos nossas obrigações com pagamento em dia”, finalizou.

Polêmica

O jogador Ari Moura, que vem jogando com a chegada do técnico Vinícius Eutrópio, teria sido flagrado em uma festa em Belém, após o jogo contra o Volta Redonda-RJ, no último sábado (19). O assunto é analisado entre comissão técnica e diretoria, que também terá uma conversa com o jogador.