Após flagra em festa, atacante do Paysandu pode ser dispensado

Há algumas semanas Ari Moura surgiu em uma suposta lista de dispensas do Paysandu. Dela, apenas Igor Goularte e Elyeser de fato foram liberados pela diretoria. Moura voltou a ganhar chances no time e jogou bem, tanto que recebeu elogios do técnico Vinícius Eutrópio pela atuação no empate com o Volta Redonda. Porém o risco de ser demitido do Papão voltou com força neste final de semana.

Isso porque Ari Moura foi flagrado na noite novamente, desta vez ao lado do goleiro reserva Paulo Ricardo. Especulações sobre a dispensa do atacante pipocaram nas redes sociais, mas o presiente Maurício Ettinger mostrou cautela ao conversar com OLiberal.com.

"Não procede [que Ari foi dispensado], pelo menos por enquanto. Vamos conversar hoje [segunda-feira]", afirmou o mandatário bicolor.

Ari Moura está no Paysandu desde o começo do ano. Ele chegou ao Papão após temporada na Série B pelo Confiança, de Sergipe. Em 2021 foram 18 jogos pelo Papão, com um gol e três assistências.