Defesa em dia, ataque devendo: técnico do Paysandu avalia empate com Volta Redonda

Depois do susto nas duas primeiras rodadas, o Paysandu gradualmente melhora de desempenho na Série C do Brasileiro. Mesmo empatando em casa com o Volta Redonda, a apresentação bicolor, neste sábado (19), deixou sinais positivos para as próximas rodadas. A evolução é por etapas, avisa Vinícius Eutrópio.

“Já demos alguns passos. Estávamos tomando gols há cinco partidas e, agora, são duas que a gente não toma . Não tomar gol em casa é importante para a gente estar sempre próximo ao gol adversário. E, saindo na frente contra qualquer adversário, eles vão ter que se abrir e com certeza a vitória vai ser construída mais fácil”, argumentou o técnico.

pós comandar a quarta partida pelo Papão, Eutrópio aponta onde ainda busca mais correções.

“Principalmente aproveitar as oportunidades criadas, para que a gente possa sair na frente. Defensivamente a gente já conseguiu fazer a leitura dos times que vêm jogar aqui. Não dar contra-ataque a eles, pressionar a bola logo que perde a posse. O Victor [Souza], hoje, não fez uma defesa sequer. Não corremos risco nenhum, jogo muito controlado”, analisou, para em seguida completar:

“A gente precisa melhorar justamente esse nosso último terço, nos jogos em casa, para que possa transformar a superioridade em gols e vitória”, concluiu.

O técnico bicolor ainda lamentou a perda de dois titulares para a partida: o lateral-esquerdo Bruno Collaço e o volante Paulinho. Ambos têm papel importante na criação de jogadas, mas o volante é um dos principais homens de articulação, frisou Vinícius Eutrópio.

“Hoje perdemos o Paulinho que, indiscutivelmente, para mim, é o nosso principal articulador. Um homem que cria bem, principalmente em casa, quando os times se trancam mais e jogam com uma linha mais baixa. A construção, para quem fica recuado, você ter esses volantes construtores fica mais importante”, argumentou.

Por fim, o comandante alviceleste exaltou a entrega dos substitutos.

“Teve a estreia do Paulo Roberto, que chegou três dias atrás; e a volta do Diego [Matos], que passou 12 dias sem treinar, se apresentou ontem [sexta-feira], colocou-se à disposição e foi importante, porque o Marcelo não conseguiu terminar o jogo. Então essa superação toda eu coloco como um ponto positivo [...] Ressaltar também a atuação do Ari. Já é o segundo jogo que ele vai até o final e não é normal a gente manter os jogadores de extremas até o final. Eles terminaram um pouco mais cansados”, finalizou.

O Papão, agora, só volta a campo no dia 27 de junho. O duelo será frente ao Floresta, no Ceará.