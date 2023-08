Paysandu é o segundo melhor mandante do quadrangular final da Série C; veja os números

O Paysandu inicia a sua caminhada no quadrangular final da Série C no próximo domingo (3), 17h, jogando em casa, no Estádio da Curuzu, em Belém, diante do Volta Redonda-RJ. O Papão terá mais uma vez a força da torcida feminina, crianças e adolescentes até 15 anos, diante do Voltaço. Em casa, nesta Série C, o clube paraense mostrou a sua força e é o segundo melhor mandante entre os oito classificados para a fase final da competição.

A equipe paraense realizou 10 partidas em Belém, incluindo o clássico contra o Remo, em que o mando de jogo pertenceu ao Paysandu. E o Papão conseguiu atingir 23 pontos conquistados, tendo um aproveitamento de 76.7% jogando em casa. Ao todo foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota diante da Fiel, que ocorreu diante do Brusque-SC, pelo placar de 2 a 0, na estreia do técnico Hélio dos Anjos à frente da equipe. Os dados são do site “Sr Goool”.

O Papão está empatado no quesito pontos conquistados em casa com o próprio Volta Redonda, adversário do próximo domingo, mas quem é o melhor mandante da Série C é o Operário-PR, que obteve 80% dos pontos jogando em casa, diante do torcedor alvinegro.

Paysandu x Volta Redonda jogam às 17h, em Belém, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal FM, na frequência 97,5MHz, além de ser transmitido no YouTube e nas redes sociais do Grupo Liberal.

Veja os resultados do Papão jogando em casa nesta Série C

Paysandu 2 x 1 Aparecidense-GO

Paysandu 1 x 0 Manaus-AM

Paysandu 1 x 1 São José-RS

Paysandu 1 x 1 São Bernardo-SP

Paysandu 2 x 1 Floresta-CE

Paysandu 0 x 2 Brusque-SC

Paysandu 1 x 0 Remo

Paysandu 1 x 0 CSA-AL

Paysandu 4 x 2 Náutico-PE

Paysandu 2 x 1 Pouso Alegre-MG