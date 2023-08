Paysandu: STJD nega efeito suspensivo e Nino Paraíba segue suspenso por esquema de manipulação

Após os advogados de Nino Paraíba e outros seis atletas, tentarem um efeito suspensivo, o auditor Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Feus, não aceitou o pedido e a punição em primeira instância por manipulação de resultados no futebol brasileiro segue valendo.

O lateral-direito Nino Paraíba, que jogou pelo Paysandu na Série C deste ano, vai continuar sem jogar futebol. O atleta de 37 anos, foi julgado pelo STJD e pegou uma punição de 480 dias, além de uma multa de R$40 mil, por participar de um esquema em que partidas de futebol eram manipuladas para beneficiar apostadores. Os atletas recorreram da sentença e o recurso no Pleno do STJD será julgado somente no dia 13 de setembro

VEJA MAIS

Nino Paraíba foi contratado pelo Paysandu para a disputa da reta final da primeira fase da Série C e também o quadrangular, porém, o jogador esteve em campo em apena suma partida com a camisa alviceleste, no empate em 1 a 1 diante do América-RN, em Natal. O jogador prestou depoimento à CPI, no último dia 23, disse que se arrependeu de receber dinheiro para manipular resultado e afirmou que não sabia que a situação chegaria a esse ponto. Nino também deu detalhes de como foi abordado pelos apostadores. Com a negativa do efeito suspensivo, Nino Paraíba ficará em jogar por aproximadamente um ano e quatro meses e teve seu contrato rescindido com o Paysandu, sem ônus ao clube paraense.

VEJA MAIS

Veja as punições aplicadas aos jogadores

Nino Paraíba - punido com 480 dias e multa de R$ 40 mil

Igor Cariús - 540 dias e multa de R$ 50 mil

Bryan Garcia - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Diego Porfírio - 360 dias e total em multa de R$ 70

Vitor Mendes - 430 dias e multa de R$ 40 mil

Dadá Belmonte - 720 dias e R$ 70 mil

Thonny Anderson - sem gancho, mas multa de R$ 40 mil