Paysandu é condenado a pagar R$348 mil ao meia Leandro Lima, que passou pelo clube em 2019

O Paysandu segue buscando reforços para a temporada 2022, o Bicolor tenta o tão sonhado acesso à Série B, mas fora de campo o clube alviceleste sofreu um “duro golpe”. O Papão foi condenado pela justiça do trabalho a pagar o valor de R$348 mil ao jogador Leandro Lima, meia que defendeu o Paysandu na temporada 2019, na gestão do então presidente Ricardo Gluck Paul.

O jogador acionou a justiça trabalhista alegando o não pagamento de salários, direito de imagem, além de 13ª salário e moradia. A sentença saiu no final do mês de novembro, dada pelo juiz Otávio Bruno da Silva Ferreira. A ação já não cabe mais recurso do Paysandu e já está em execução. O valor da sentença foi R$253.522,25, somado aos encargos previdenciários e honorários do advogado, o valor total chega a R$348.076,21.

Leandro Lima, atualmente com 33 anos, está sem clube desde quem deixou o Paysandu, no final de 2019. O jogador teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, além de ter jogado pelas equipes do São Caetano-SP, Cruzeiro-MG, Avaí-SC, Santa Cruz-PE, Fortaleza-CE e Juventude-RS. Atuou também no futebol da Coreia do Sul e também de Portugal. Com a camisa bicolor foram 20 partidas, duas assistências e nenhum gol marcado.