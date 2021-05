Paysandu é condenado a pagar R$257 mil a atacante que passou pelo clube em 2020

O ex-jogador do Paysandu Deivid Souza, que passou pelo clube bicolor no ano passado, ganhou a causa trabalhista contra o Papão. O clube paraense foi condenado a pagar R$257.743,71 ao atleta, de acordo com sentença da juíza Claudine Teixeira da Silva Rodrigues.

O atacante foi à justiça alegando não pagamento de salários, além de diferença no valor do direito de imagem. Com a camisa do Paysandu o jogador fez nove partidas e marcou apenas um gol. Ele foi dispensado pelo clube alviceleste em agosto de 2020.

A reportagem de OLiberal entrou em contato com departamento jurídico do Paysandu, mas até o momento não obteve resposta.

Deivid Souza, de 33 anos, saiu do Paysandu e disputou a Série D pelo Novorizontino-SP em 2020. Atualmente defende o Água Santa-SP, na disputa da Série A2 do Paulistão.