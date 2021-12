Paysandu anuncia que quitou dívida com Arinelson, maior credor do clube

O Paysandu informou que quitou a dívida trabalhista com o ex-jogador Arinelson. Segundo o clube, a última parcela do débito foi paga nesta quinta-feira (23). O montante pago ao ex-atleta foi de R$ 3,6 milhões.

Pelo Paysandu, Arinélson atuou em uma única partida, na estreia do Campeonato Paraense de 17 anos atrás, contra o Remo. No entanto, o contrato foi rescindido de forma unilateral. O jogador recorreu à Justiça do Trabalho e ganhou a disputa. A administração da época era de Arthur Tourinho.

Depois do Paysandu, Arinelson foi jogar no Remo, maior rival bicolor. De lá, o jogador teve uma longa passagem pelo Ananindeua e se aposentou na Tuna, em 2010.