Paysandu é condenado a pagar mais de R$100 mil a atacante; clube afirma que vai recorrer

Se dentro de campo, o Paysandu vai bem - fora dele, o Papão tenta administrar problemas na Justiça do Trabalho. O atacante Pimentinha, de 33 anos, que passou pelo clube bicolor em 2019, entrou na justiça cobrando salários atrasados e direito de imagem. O clube foi condenado em primeira instância. A informação foi confirmada pelo advogado do clube, Pablo Gonçalves.

A condenação foi dada pela juíza Maria da Conceição Meireles Mendes, no valor de R$113 mil. Em contato com a equipe de OLiberal, o advogado do Paysandu afirma que o clube está ciente e vai buscar reverter o processo. “Houve sim uma condenação em relação ao Pimentinha. Iremos recorrer”, disse.

Pimentinha é natural de São Luís (MA) e passou por vários clubes como São Caetano-SP, São José-MA, Moto Club-MA, Criciúma-SC, Luverdense-MT, Remo, Botafogo-SP, Paraná-PR e atualmente defende as cores do Sampaio Corrêa-MA, na Série B. O atacante atuou pelo Paysandu em 2019, realizou oito partidas com a camisa bicolor e não marcou gols.