Paysandu contrata atacante que estava em clube da Série A do Brasileiro

O Paysandu anunciou pelo Twitter a contratação do atacante Rafael Grampola, que estava no Juventude-RS, clube da Série A do Brasileirão. Experiente jogador de 33 anos, Rafael estava no Ju desde 2020. Em 23 partidas, foram quatro gols marcados.

Uma curiosidade sobre o atacante Rafael Grampola, é que estava no Gama-DF, quando o clube foi derrotado na final da Copa Verde de 2016, contra o próprio Paysandu. Foi neste mesmo período que o Papão se interessou pelo atleta. Rafael terminou o torneio como artilheiro, com seis gols.