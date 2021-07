Presidente do Paysandu responde torcedor que lançou desafio de contratar atacante

Na busca por minimizar a saída do atacante Nicolas, xodó bicolor, o Paysandu contratou o atacante Rafael Grampola, 33 anos, que estava no Juventude-RS. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, aproveitou o momento para responder um desafio feito por um torcedor no Twitter, que era justamente trazer Grampola como reforço: