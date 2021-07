Série C: Paysandu fecha com atacante Rildo, ex-Vasco e Corinthians-SP

As vagas com as saídas dos atacantes Nicolas e Ari Moura estão sendo preenchidas no Paysandu. O clube anunciou nesta terça-feira (13) a contratação do atacante Rildo, de 32 anos, ex-Vasco da Gama e Corinthians-SP.

O jogador atuou no Avaí-SC na temporada 2020, porém estava sem clube em 2021. Sua última partida ocorreu no dia 8 de dezembro, contra a Chapecoense-SC. Pelo Leão de Santa Catarina (SC) foram 21 partidas e quatro gols marcados.

Além de Vasco e Corinthians, Rildo atuou também pelo Vitória-BA, Ponte Preta-SP, Santos-SP, Coritiba-PR e Chapecoense-SC. O atacante jogou no futebol da Coreia do Sul, defendendo as cores do Daegu.

Vasco

Segundo levantamento do Globo Esporte RJ, Rildo sofreu demais com lesões na passagem pelo Vasco em 2018. Com contusão na coxa e uma luxação no ombro, Rildo desfalcou o time cruzmaltino em 42 partidas no ano.