Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

Papão estreia na terceira fase da competição (Jorge Luís TottiPaysandu)

O Paysandu já sabe quem vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. O time bicolor vai encarar a Portuguesa-RJ, que venceu o Maracanã por 1 a 0 na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e avançou na competição. A data, local e horário da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A equipe bicolor, assim como outros três clubes - Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) - estreia na Copa do Brasil na terceira fase, se juntando aos 44 classificados da segunda etapa do torneio, que este ano tem um novo regulamento.

Na última edição, o Paysandu também estreou na segunda fase do torneio, mas encarou o Bahia e não conseguiu avançar para a quarta etapa.

Além do Bicola, Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal também estão garantidos na terceira etapa. Os times paraenses passaram por Tocantinópolis-TO, Independência-AC e Guarani-SP, respectivamente.

Na próxima etapa, a Águia Guerreira vai encarar o Juventude-RS. Já o Azulão enfrenta o Madureira-RJ, enquanto o Japiim da Estrada joga contra o Nova Iguaçu.

Os detalhes de todos os jogos devem ser divulgados nos próximos dias pela CBF, já que, conforme a tabela base, os duelos devem ocorrer entre os dias 11 e 12 de março.

O Remo também está classificado para a Copa do Brasil. Mas o time azulino só entra na disputa na quinta fase, com os outros 19 clubes da Série A.

Nesta edição, a CBF mudou o regulamento da competição, aumentando o número de participantes de 92 para 126. Assim, as etapas da disputa também aumentaram. Agora, no total, são nove fases.

Apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil

Paysandu x Portuguesa da Ilha do Governador
Barra x América-MG
Volta Redonda x América-RN
Sport x Anápolis 
Castanhal x Nova Iguaçu
Athletic-MG x Ypiringa-RS
Manauara x Fortaleza
Santa Catarina x Jacuipense 
Madureira x Águia de Marabá
Mixto x Novorizontino
Maranhão x Ceará
Joinville x São Bernardo
Vila Nova x Operário-MS
Confiança x Tombense
Ponte Preta x Guarany de Bagé
Porto Velho x Atlético-GO
Maringá x Uberlândia
Goiás x Fluminense-PI
Tuna Luso x Juventude
Manaus x Londrina
Operário-PR x Capital-DF
Amazonas x Figueirense
Sousa x CRB
Portuguesa x Avaí

 

Palavras-chave

esportes

paysandu

copa do brasil
Paysandu
