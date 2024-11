Paysandu: Com 15 jogos a menos, Márcio Fernandes iguala campanha de Hélio dos Anjos na Série B

Com a vitória do Paysandu sobre a Ponte Preta na última segunda-feira (4), o técnico Márcio Fernandes igualou o número de vitórias de Hélio dos Anjos, ex-treinador do Papão, na Série B. Em apenas dez jogos à frente da equipe bicolor, Márcio conquistou sua quinta vitória, enquanto Hélio precisou de 25 partidas para atingir a mesma marca.

De acordo com o jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, Hélio dos Anjos somou 27 pontos em 25 jogos, com um total de cinco vitórias, 12 empates e oito derrotas, resultando em um aproveitamento de 36%. Em contraste, Márcio Fernandes acumulou 16 pontos em dez jogos, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, alcançando um aproveitamento de 53% na reta final da competição.

Entre as temporadas de 2022 e 2023, Márcio Fernandes comandou o Paysandu em 66 partidas, com 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas, além de conquistar o tricampeonato da Copa Verde de forma invicta. Após deixar o clube em abril de 2023, devido à eliminação na semifinal do Campeonato Paraense contra o Águia de Marabá, o treinador retornou ao Paysandu com a difícil missão de salvar a equipe do rebaixamento, enfrentando críticas.

Após a vitória sobre a Ponte, Márcio destacou, em entrevista, o apoio recebido do elenco, que “comprou a ideia” da nova comissão técnica.

“Quando eu e Felipe chegamos, fomos muito criticados; foi difícil, mas mantivemos o equilíbrio. Tanto eu quanto Felipe temos fé em Deus, e isso nos ajudou a trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Nosso grupo é consciente e sabe que precisamos trabalhar ainda mais. Vamos enfrentar uma equipe que ainda briga no campeonato e daremos o nosso melhor para vencer”, afirmou o técnico em coletiva.

Em boa fase, ele convocou a Fiel Bicolor a se juntar a essa arrancada, pedindo que lotem a Curuzu no próximo compromisso do Lobo pela Série B.

“Agora, em casa, diante da nossa torcida, peço que lotem a Curuzu para garantirmos nossa permanência”, convocou o treinador.

O Paysandu agora volta as atenções para o confronto contra o Brusque-SC, válido pela 36ª rodada, que acontecerá no Estádio da Curuzu, na segunda-feira (11), às 21h. O Papão ocupa, no momento, a 13ª posição na tabela, com 43 pontos. O duelo terá cobertura lance a lance pelo portal Oliberal.com.