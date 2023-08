Paysandu: Bruno Alves defende duelo sem revanchismo com o Náutico: ‘Essa história já passou’

Enquanto o extracampo chama a atenção - por causa de Nino Paraíba -, o Paysandu se prepara para a partida contra o Náutico, no domingo (13), às 16h, na Curuzu. Especialmente para os torcedores, o jogo tem um caráter de ‘revanche’, por causa da desclassificação na luta pelo acesso à Série B de 2019, com a arbitragem polêmica de Leandro Pedro Vuaden.

No entanto, de acordo com Bruno, o grupo encara a partida de outra forma: “A história já passou, está lá para trás. Esse é o Campeonato Brasileiro Série C de 2023 e é uma outra história, um outro jogo. A gente sabe da rivalidade, do peso das duas equipes e o mais importante é [conquistar] os três pontos. Se fosse qualquer outra equipe, o foco seria o mesmo. A gente quer ganhar o jogo de qualquer forma, quer colocar o Paysandu na Série B. Então, vamos esquecer isso que passou e só focar na partida para conseguir os três pontos e dar sequência à nossa classificação”, concluiu.

A partida entre Paysandu e Náutico tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.