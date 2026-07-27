TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

futebol

Paysandu bate o Atlético-PI e segue na luta por vaga na próxima fase da Série A2

Equipe bicolor soma13 pontos e precisa vencer os próximos compromissos, além de torcer por tropeços dos rivais para conseguir a classificação

O Liberal

27 de julho de 2026 às 12:21

( Foto: Reprodução / Instagram )

A equipe feminina do Paysandu superou o Atlético-PI por 2 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A partida foi disputada no estádio Modelão, em Castanhal, no último sábado (25).

O time bicolor saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Ale Nogueira. No entanto, na segunda etapa, Natalinha empatou de pênalti para o Atlético-PI. Apesar disso, as meninas do Papão não se abateram, e Brenda Pereira marcou o gol da vitória aos 29 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Paysandu somou mais três pontos e chegou aos 13, ocupando a 12ª colocação. O Atlético-PI aparece em quarto lugar, com 27 pontos.

VEJA MAIS 

Copa do Mundo Feminina de 2027 pode impulsionar investimentos no futebol feminino paraense Mesmo sem Belém entre as sedes do Mundial, dirigentes da FPF creditam que a competição pode deixar um legado para atletas, clubes e profissionais da modalidade

Vasco confirma casa de aposta como nova patrocinadora máster O clube não divulgou valores e a parceria também se estende para o futebol feminino

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (1º), às 15h30, contra o Ação-MT, novamente no estádio Modelão, em Castanhal. O Papão precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Já o CAP entra em campo no domingo (2), quando enfrenta o Pérolas Negras-RJ, em Teresina.

Na última rodada da primeira fase, o Paysandu ainda enfrentará o Rio Negro-RR, atual 10º colocado.

Brasileirão Feminino Série A2

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 é disputado em quatro fases. Na primeira, os 16 clubes se enfrentam em turno único, e os oito melhores avançam às quartas de final. Os quatro vencedores dessa fase garantem vaga nas semifinais e o acesso à Série A1 do futebol feminino brasileiro.

Já os dois últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a Série A3 do Campeonato Brasileiro, divisão que atualmente conta com Remo e Tiradentes-PA.

Assuntos relacionados

esportes
futebol feminino