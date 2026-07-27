Paysandu bate o Atlético-PI e segue na luta por vaga na próxima fase da Série A2

Equipe bicolor soma13 pontos e precisa vencer os próximos compromissos, além de torcer por tropeços dos rivais para conseguir a classificação

A equipe feminina do Paysandu superou o Atlético-PI por 2 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A partida foi disputada no estádio Modelão, em Castanhal, no último sábado (25).

O time bicolor saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Ale Nogueira. No entanto, na segunda etapa, Natalinha empatou de pênalti para o Atlético-PI. Apesar disso, as meninas do Papão não se abateram, e Brenda Pereira marcou o gol da vitória aos 29 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Paysandu somou mais três pontos e chegou aos 13, ocupando a 12ª colocação. O Atlético-PI aparece em quarto lugar, com 27 pontos.

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O Paysandu volta a campo no próximo sábado (1º), às 15h30, contra o Ação-MT, novamente no estádio Modelão, em Castanhal. O Papão precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Já o CAP entra em campo no domingo (2), quando enfrenta o Pérolas Negras-RJ, em Teresina.

Na última rodada da primeira fase, o Paysandu ainda enfrentará o Rio Negro-RR, atual 10º colocado.

Brasileirão Feminino Série A2

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 é disputado em quatro fases. Na primeira, os 16 clubes se enfrentam em turno único, e os oito melhores avançam às quartas de final. Os quatro vencedores dessa fase garantem vaga nas semifinais e o acesso à Série A1 do futebol feminino brasileiro.