Contra o Vitória-BA, Remo tem o segundo menor público como mandante na Série A

Diferentemente do início do Campeonato Brasileiro, o Remo começou o segundo turno em casa e com vitória. O Leão Azul venceu o Vitória-BA por 2 a 0 no último domingo (26), no Mangueirão. O resultado positivo, porém, não foi acompanhado pela massa azulina. O duelo contou com pouco mais de 13 mil torcedores presentes no estádio, registrando o segundo menor público do clube como mandante na competição.

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O menor público foi na derrota para o Cruzeiro, pela 13ª rodada, disputada no Baenão. Na ocasião, conforme o Boletim Financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 12.993 torcedores estiveram presentes, sendo pouco mais de 11 mil pagantes.

Já no último domingo, o público total foi de 13.541 torcedores, com 10.344 pagantes, o menor número de pagantes do Remo até o momento na Série A.

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Para a partida, o clube lançou a promoção da "casadinha" para o setor de arquibancada, com dois ingressos por R$ 100, e para o setor de cadeiras, com dois bilhetes por R$ 200. Nos valores individuais, os ingressos custaram R$ 60 para arquibancada e R$ 120 para cadeira.

Com a venda de ingressos, o Remo arrecadou R$ 514.230,00. As despesas da partida somaram R$ 328.962,67, resultando em uma renda líquida de R$ 185.367,33.

Conforme o site Sr. Goool, o Remo tem média de público pagante entre 20 mil e 21 mil torcedores por partida na Série A. A baixa presença da torcida pode ter sido influenciada pela derrota para o Corinthians na rodada anterior, pelo período de férias escolares e pelo horário da partida, iniciada às 19h30 de um domingo.

Contudo, quem foi ao estádio acompanhou a vitória azulina por 2 a 0 sobre o Leão da Barra, garantida com os gols de Jajá e Alef Manga. O resultado levou o Remo aos 21 pontos e a 18ª posição da tabela.

Agenda

A próxima partida do Leão Azul será fora de casa, diante do Mirassol, na quarta-feira (29), às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia.

Públicos do Remo como mandante na Série A:

Remo 1 x 1 Palmeiras – 40.629 –15ª rodada Remo 1 x 1 Vasco – 35.305 – 11ª rodada Remo 0 x 2 Fluminense – 26.528 – 5ª rodada Remo 1 x 0 São Paulo – 25.649 – 18ª rodada Remo 1 x 2 Athletico-PR – 25.290 – 17ª rodada Remo 4 x 1 Bahia – 22.447 – 8ª rodada Remo 1 x 1 Internacional – 21.687 – 4ª rodada Remo 2 x 2 Mirassol – 21.118 – 2ª rodada Remo 2 x 0 Vitória – 13.541 – 20ª rodada Remo 0 x 1 Cruzeiro – 12.993 (Baenão) – 13ª rodada