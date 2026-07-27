Remo vence o Vitória-BA e encurta distância para o primeiro time fora do Z4 na Série A

Leão Azul não deu chances para o rubro-negro baiano e segue vivo na luta para deixar o Z4

No reencontro com o Fenômeno Azul, o Remo venceu o Vitória-BA na noite deste domingo (26), no Mangueirão, pelo placar de 2 a 0 e diminuiu a distância para sair da zona de rebaixamento da Série A. O triunfo deixa o Leão Azul com 21 pontos, mesma pontuação do Internacional-RS, primeiro time fora do Z4.

Apesar de o Vitória ter controlado a posse de bola em boa parte da partida, o time baiano encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. O Remo foi mais eficiente nas investidas ao ataque e aproveitou os espaços deixados pelo adversário para construir o triunfo.

Remo foi mais eficiente no primeiro tempo

O Leão Azul começou a partida pressionando a saída de bola do Vitória e criou boas oportunidades com Marcelinho e Jajá. O time visitante também conseguiu responder e levou perigo em jogadas de Tarzia e também com Renê, mas parou nas defesas de Marcelo Rangel, que voltou a ser um dos destaques da equipe azulina.

Mas o Remo tinha na figura do atacante Jajá, um certo poder ofensivo e foi justamente com ele, que o time azulino chegou ao primeiro gol, aos 38 minutos. Jajá recebeu de Picco, ele conseguiu se livrar da marcação, deu um corte para o meio e chutou forte, da entrada da área. O goleiro do Vitória pulou na bola, mas acabou engolindo um belo de um frango.

O Vitória foi para a cima e pressionou bastante em busca do empate, foi aí que apareceu mais uma vez o goleiro Marcelo Rangel. Em pelo menos duas oportunidades, o goleirão do Leão Azul salvou a equipe, que foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Alef Manga amplia e Remo segura a pressão

O segundo tempo começou com o Remo ampliando o marcador. Logo aos 8 minutos, após recuperar a bola no meio-campo, Alef Manga arrancou em velocidade, tabelou com Zé Ricardo, entrou na área e finalizou cruzado, marcando o segundo gol remista e fazendo a festa do Fenômeno Azul.

Em busca da reação, o técnico Jair Ventura promoveu quatro alterações de uma só vez no Vitória. A equipe baiana passou a ter ainda mais posse de bola, chegando a registrar 62%, mas encontrou dificuldades para superar a marcação azulina. Enquanto isso, o Remo continuou explorando os contra-ataques e levou perigo sempre que conseguiu acelerar o jogo.

Na reta final, o Vitória aumentou a pressão com bolas alçadas na área, mas o sistema defensivo do Remo conseguiu neutralizar as investidas. Quando teve a posse, a equipe paraense administrou o resultado até o apito final.

Panorama

Com a vitória, o Remo permanece na 18ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação de Vasco e Internacional. O resultado mantém a equipe com chances reais de deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada, caso conquiste novo triunfo. Já o Vitória caiu duas posições na tabela e aparece em 13º lugar, com 26 pontos.

Agenda

O próximo compromisso do Remo na Série A será diante do Mirassol-SP, na quarta-feira (29), às 19h30, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

Ficha técnica

Local: Mangueirão

Dia: 26.07.2026

Horário: 19h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Gols: 38’/1T Jajá e 8’/2T Alef Manga (Remo)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk (Edson Fernando); Zé Welison, Picco (Patrick) e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá (Taliari) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.