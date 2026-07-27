Quase lá! Após vencer o Vitória, Remo tem confronto direto e está mais perto de deixar o Z-4

Com triunfo sobre o Vitória, Remo chega aos 21 pontos e pode deixar o Z-4 na próxima rodada

O Remo iniciou o segundo turno do Campeonato Brasileiro com vitória. No último domingo (26), no Mangueirão, em jogo válido pela 20ª rodada da competição, o time azulino venceu o Vitória por 2 a 0 e somou pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Com os três pontos conquistados, a equipe azulina assumiu a 18ª posição, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, 17º colocado, e do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Assim, na próxima rodada, caso o Remo vença e os rivais tropecem, o time azulino pode deixar o Z-4.

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No entanto, o próximo desafio do Leão Azul não será fácil. A equipe encara o Mirassol na quarta-feira (29), às 19h30, em Campos Maia, São Paulo, em um duelo direto contra o rebaixamento. O time paulista é o 19º colocado na tabela, com 20 pontos, e também busca uma reação para evitar a queda.

No primeiro turno, Remo e Mirassol empataram por 2 a 2, no Mangueirão. Agora, as duas equipes precisam, mais do que nunca, da vitória para somar pontos e deixar a zona de rebaixamento.

Classificação fornecida por Sofascore

Contas

Para escapar do rebaixamento, o Remo precisa chegar aos 45 pontos, pontuação considerada segura. Ainda restam 18 rodadas para o fim do campeonato, e o clube azulino precisa conquistar mais 24 pontos, o que representa pouco mais de 44% de aproveitamento na sequência da competição.

Vale destacar que, em 2025, o Internacional garantiu a permanência na Série A com 44 pontos, assim como o RB Bragantino em 2024.

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