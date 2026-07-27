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Remo: Condé cita retorno da 'identidade' e explica escolha por Picco como titular

Técnico destacou atuação consistente contra o Vitória-BA, elogia entrega da equipe e afirma que mudança entre os titulares foi fruto dos treinamentos durante a pausa da Copa

Fábio Will

26 de julho de 2026 às 23:34

( Foto: Samara Miranda / Ascom Remo )

Os três pontos conquistados pelo Remo diante do Vitória-BA, no Mangueirão, mantiveram a equipe na briga para deixar a zona de rebaixamento da Série A já na próxima rodada. Após a vitória, o técnico Léo Condé destacou a atuação da equipe, afirmou que o time voltou a apresentar a identidade mostrada antes da pausa para a Copa e explicou a escolha por Picco entre os titulares.

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Segundo o treinador, o Remo conseguiu repetir o padrão de desempenho das boas atuações anteriores e voltou a mostrar intensidade e competitividade em campo.

"Conseguimos fazer um jogo consistente dentro de um padrão que vínhamos apresentado antes da parada da Copa do Mundo, quando vencemos o São Paulo, empatamos com o Palmeiras, ganhamos do Botafogo fora de casa e eliminamos o Bahia na Copa do Brasil. Contra o Corinthians fomos muito abaixo e hoje resgatamos a nossa característica, nossa identidade, de um time aguerrido”, disse.

Condé elogia atuação e ajustes durante a partida

Léo Condé avaliou que o Remo pressionou a saída de bola do adversário e criou oportunidades de gol, apesar de ter cometido erros nas tomadas de decisão no setor ofensivo. O treinador também destacou a qualidade do Vitória-BA e afirmou que a equipe conseguiu corrigir dificuldades apresentadas pelo lado direito durante a partida.

"Pressionamos bastante a saída de bola, criamos situações de gols, depois nos precipitamos um pouco em algumas tomadas de decisões na entrada da área, mas aos poucos fomos criando situações. Naturalmente o adversário é qualificado, eles bloquearam nosso lado direito e tivemos dificuldades, tanto pra jogar quanto pra marcar”, falou.

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O técnico explicou que a mudança de posicionamento de Zé Ricardo contribuiu para o crescimento da equipe no segundo tempo.

"Conseguimos ajustar o lado direito, trouxe o Zé Ricardo para ficar mais próximo do Manga e assim fizemos o segundo gol, como tivemos chances de marcar o terceiro com Patrick, o próprio Jajá e o Vitor Bueno. O Vitória também teve, de cruzamentos na área, mas foi uma partida da nossa equipe muito consistente e conseguimos retomar o nosso padrão de jogo antes da parada para a Copa”, afirmou.

Confiança no esquema e entrada de Picco

Condé também ressaltou que o esquema tático 4-2-3-1 tem sido trabalhado diariamente e afirmou que a plataforma vem apresentando bons resultados desde o retorno das atividades após a pausa da competição.

"A nossa estrutura de 4-2-3-1 é uma plataforma que estamos utilizando e vem dando resultado. Aproveitamos bastante a pausa da Copa para insistir com ela, no dia a dia vamos testando e observando”, disse.

Sobre a entrada de Picco como titular (mudança bastante pedida pela torcida remista), o treinador afirmou que a decisão foi baseada no desempenho observado nos treinamentos durante o período sem jogos e fez questão de elogiar o atleta.

"Sentimos a necessidade de hoje de modificarmos a equipe, até mesmo pelas situações que treinamos durante esse período sem jogos. O Picco é um bom jogador, sempre pontuo isso, não tenho nada contra, muito pelo contrário, é uma pessoa respeitosa e em algum momento ele teria essa oportunidade como teve hoje, não só ele como outros atletas que vêm atuando menos ou entrando no decorrer do jogo”, finalizou.

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