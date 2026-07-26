Gols, pôquer e suspensão: Neymar tem partida polêmica antes de encarar o Remo na Copa do Brasil

Camisa 10 do Santos celebra com "pôquer" e recebe cartão amarelo em retorno ao campo; equipe segue perto da zona de rebaixamento

Neymar retornou ao Santos com destaque neste sábado (25), marcando os dois gols do time no empate por 2 a 2 com a Chapecoense. Foi o primeiro jogo do atacante após a Copa do Mundo.

O jogador, que não atuava pelo Santos desde maio, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Ele tabelou com Barreal e finalizou aos 35 minutos da partida.

A comemoração do atacante fez referência ao pôquer, uma de suas paixões. Neymar já havia participado de torneios de cartas e rebatido críticas nas redes sociais sobre o assunto.

Irritação e suspensão marcam retorno

Apesar do gol, Neymar mostrou irritação durante o jogo. Ele reclamou com o árbitro e recebeu cartão amarelo na segunda etapa, após empurrar jogadores adversários por causa de uma falta.

Devido à suspensão, o camisa 10 desfalcará o Santos no próximo jogo do Brasileirão, contra o Athletico-PR. A equipe paranaense está em boa posição no campeonato e venceu o Internacional por 2 a 0.

Pênalti garante empate no Brasileirão

O Santos perdia por 2 a 1, mas Neymar evitou a derrota. Após um pênalti duvidoso marcado em Caballero, o atacante cobrou e fez seu segundo gol, empatando a partida.

O jogador buscou a bola no fundo das redes, diferente de sua eliminação com o Brasil na Copa, para acelerar o reinício. O jogo terminou com dois gols para cada lado.

Com 22 pontos na 20ª rodada do Brasileirão, o Santos permanece perto da zona de rebaixamento. O time joga na terça-feira pela Sul-Americana, contra o Universidad Central, em busca da classificação. A presença de Neymar é incerta.