Série C: Paysandu termina julho com mais derrotas que vitórias e classificação fica ameaçada

O mês de julho terminou para o Paysandu de uma forma negativa e preocupante. O time bicolor fechou o período com mais derrotas do que vitórias e colocou sua classificação para a segunda fase, que era dada como certa, em risco.

A equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha não passa por um bom momento. O clube bicolor, que tinha a classificação tida como certa para o quadrangular final, hoje faz as contas para permanecer no G8, após perder toda a "gordura" adquirida nas primeiras rodadas da Terceirona.

Neste mês de julho, o Paysandu disputou três partidas, duas fora de casa e uma em Belém. Perdeu as duas atuando longe da torcida: a primeira para o Ypiranga-RS, em Erechim (RS), pelo placar de 1 a 0. O segundo revés ocorreu no último fim de semana, para o Amazonas-AM, de virada, por 2 a 1. O triunfo alviceleste ocorreu diante do Guarani-SP, por 3 a 2, na Curuzu.

Papão passa por um momento delicado na Série C (orge Luís Totti/Paysandu)

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Dos nove pontos disputados, apenas três foram conquistados, em uma competição extremamente equilibrada. Dessa forma, o Paysandu viu os rivais se aproximarem e alguns deles passarem à frente na classificação da Série C.

Atualmente, o Papão ocupa a 5ª posição na tabela, com 23 pontos. Porém, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, vários clubes ainda estão na briga por uma vaga no G8. A distância do Paysandu para o Figueirense-SC, que está na 13ª posição, é de apenas três pontos.