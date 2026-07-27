TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

FUTEBOL

Série C: Paysandu termina julho com mais derrotas que vitórias e classificação fica ameaçada

Papão não passa por um bom momento em um período crucial da Série C

O Liberal

27 de julho de 2026 às 15:41

( Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu )

O mês de julho terminou para o Paysandu de uma forma negativa e preocupante. O time bicolor fechou o período com mais derrotas do que vitórias e colocou sua classificação para a segunda fase, que era dada como certa, em risco.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha não passa por um bom momento. O clube bicolor, que tinha a classificação tida como certa para o quadrangular final, hoje faz as contas para permanecer no G8, após perder toda a "gordura" adquirida nas primeiras rodadas da Terceirona.

Neste mês de julho, o Paysandu disputou três partidas, duas fora de casa e uma em Belém. Perdeu as duas atuando longe da torcida: a primeira para o Ypiranga-RS, em Erechim (RS), pelo placar de 1 a 0. O segundo revés ocorreu no último fim de semana, para o Amazonas-AM, de virada, por 2 a 1. O triunfo alviceleste ocorreu diante do Guarani-SP, por 3 a 2, na Curuzu.

Papão passa por um momento delicado na Série C (orge Luís Totti/Paysandu)
Papão passa por um momento delicado na Série C (orge Luís Totti/Paysandu)

VEJA MAIS

Após virada em Manaus, Júnior Rocha aponta falhas do Paysandu: 'Comprometeram o resultado final' Técnico do Paysandu afirma que equipe tinha o controle da partida, cobra maior concentração e mira reação diante do Confiança, na Curuzu

Moda streetwear, brechós e futebol: camisas de Remo e Paysandu ganham as ruas de Belém Peças que antes eram usadas apenas nos estádio e nas periferias ganharam espaço na moda urbana, impulsionadas pelo crescimento dos brechós, do colecionismo e da valorização da identidade paraense

Volante do Paysandu, Matheus Vargas sofre infecção no joelho e passa por nova cirurgia Jogador bicolor operou o joelho no fim de junho para reconstrução do LCA e revelou que contraiu uma infecção após o procedimento

Dos nove pontos disputados, apenas três foram conquistados, em uma competição extremamente equilibrada. Dessa forma, o Paysandu viu os rivais se aproximarem e alguns deles passarem à frente na classificação da Série C.

Atualmente, o Papão ocupa a 5ª posição na tabela, com 23 pontos. Porém, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, vários clubes ainda estão na briga por uma vaga no G8. A distância do Paysandu para o Figueirense-SC, que está na 13ª posição, é de apenas três pontos.

O Paysandu agora terá uma pausa na Série C e só voltará a jogar no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, às 20h, contra o Confiança-SE, na Curuzu. A equipe sergipana é a lanterna da competição, com apenas 12 pontos, e virá a Belém com a "corda no pescoço". Um triunfo contra o Confiança mantém o Papão no G8. Porém, qualquer outro resultado pode deixar a equipe paraense fora da zona de classificação nesta rodada.

Assuntos relacionados

esportes
paysandu
série c
futebol