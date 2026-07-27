Remo quer acertar com lateral até o final da semana e busca opções para o ataque, afirma vice

O vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, afirmou que o clube pode anunciar uma nova contratação nos próximos dias. Em entrevista ao jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, o dirigente disse que espera acertar com um lateral-esquerdo até o final desta semana. A declaração foi dada no último domingo (26), após o triunfo remista sobre o Vitória, pela 20ª rodada da Série A.

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"Estamos olhando o mercado internacional também, o mercado todo. Nesta semana podemos fechar com um lateral-esquerdo, que precisamos urgentemente", disse Glauber.

Atualmente, o Remo tem apenas um lateral-esquerdo de ofício no elenco: o titular Mayk. Caso o jogador precise ser substituído, Tchamba e Léo Andrade, zagueiros de origem, precisam ser improvisados no setor.

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A condição da lateral esquerda é a que mais preocupa a diretoria, mas Glauber admite que o clube busca reforços em outros setores do campo. De acordo com o vice-presidente, o Leão ainda trabalha para acertar contratações de jogadores para o ataque.

"Seguimos no mercado para ir atrás de dois pontas e estamos esperando uma oportunidade também para centroavante. Estamos no mercado ainda, não fechamos as portas para isso. Precisamos nos reforçar. Conversamos com o executivo e nossos analistas. Estamos lutando contra os outros 19 maiores clubes do país também para contratar. Precisamos saber reforçar com calma, não chamar jogador sem critério", explicou.

Desde o início da segunda janela de transferências da temporada, o Leão anunciou três jogadores: o volante Mayk e os zagueiros Matheus Felipe e Zé Ivaldo. O último veio do Santos-SP, que também briga com o Remo contra o rebaixamento. Os outros dois vieram de mercados internacionais alternativos, Ucrânia e Vietnã, respectivamente. Novas contratações podem ser feitas até o dia 11 de setembro.

O próximo compromisso do Remo no Brasileirão será nesta quarta-feira (29), contra o Mirassol, fora de casa, pela 21ª rodada. A partida, marcada para as 19h30, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.