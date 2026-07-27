Pé-quente? Ellen Rocche acompanha vitória do Remo sobre o Vitória no Mangueirão

Parece que Ellen Rocche deu sorte ao Remo. A atriz acompanhou, no último domingo (26), a vitória azulina por 2 a 0 sobre o Vitória, no Mangueirão, em Belém, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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A artista assistiu ao jogo de um camarote e compartilhou momentos da partida nas redes sociais.

Durante o segundo tempo, Ellen demonstrou confiança no desempenho do Leão Azul e, pouco antes de o atacante Alef Manga marcar o segundo gol da equipe, pegou o celular para registrar o lance. "Eu vou filmar esse gol!", disse.

Segundos depois, a bola balançou as redes e a atriz publicou o momento nos stories do Instagram.